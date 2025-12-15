В ближайшие дни европейские лидеры будут пытаться решить два главных вопроса относительно Украины и это станет настоящим испытанием для них.

Евросоюз ждет критическая неделя, поскольку он стремится защитить Украину от унизительного "мирного плана" США и РФ. Также ЕС пытается спасти соглашение о "репарационном кредите" для Киева.

Как пишет Politico, предстоящие дни станут настоящим испытанием силы европейских лидеров. Издание акцентировало, что сегодня эти лидеры попытаются навести мосты и использовать свои навыки убеждения в отношении "мирного плана", когда встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими официальными лицами в Берлине.

В то же время в Брюсселе министры иностранных дел и дипломаты ЕС будут бороться за поддержку растущего числа европейских правительств, выступающих против "репарационного кредита".

"К четвергу, когда все 27 лидеров соберутся в бельгийской столице на саммит, который обещает стать одним из самых важных за последние годы", - отметило издание.

Журналисты добавили, что европейские чиновники рассматривают следующие несколько дней как дни, имеющие решающее значение для выживания.

"В рамках последней попытки дипломатии в последний момент лидеры Великобритании, Германии и, возможно, Франции, а также, вероятно, зять Трампа Джаред Кушнер и его спецпосланник Стив Уиткофф, встретятся с Зеленским в Берлине", - написало издание.

Как бы подчеркивая значимость встречи, "к переговорам после первоначального обсуждения присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО", - заявил Стефан Корнелиус, пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца.

Дальнейшее разобщение Европы на этой неделе пошлет "катастрофический сигнал Украине", заявил один из чиновников ЕС. Такой исход станет не просто сокрушительным ударом для пострадавшей от войны страны, добавил чиновник: "Справедливо будет сказать, что тогда потерпит крах и Европа".

Вопрос территорий

Издание отметио, что судьба украинских территорий, оккупрованных Россией, особенно сложна. Трамп предложил создать там демилитаризованную "свободную экономическую зону", где могли бы работать американские бизнес-интересы.

Украина отклонила это предложение, сказал французский чиновник на условиях анонимности. США настаивают на территориальных уступках, несмотря на яростные возражения Европы, добавил чиновник, что создает трения с администрацией Трампа.

Лидеры Европы настаивают на том, что прогресса в территориальных вопросах не может быть, пока Украине не будут предоставлены гарантии безопасности.

Судьба "репарационного кредита"

ЕС уже несколько месяцев пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера дать согласие на план использования денежных средств в размере 185 млрд евро из замороженных российских активов для финансирования и вооружения Украины.

Издание отметило, что ситуацию ухудшило то, что Италия - третья по величине страна ЕС - поддержала требования Бельгии о поиске альтернативных вариантов финансирования Украины.

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также отклонил этот план.

"Пять стран - даже если к ним присоединятся прокремлевские Венгрия и Словакия - не смогут сформировать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на этой неделе", - подчеркнуло издание.

Со ссылкой на европейских чиновников, издание указало, что альтернативы пока не рассматриваются.

Бельгия конструктивно взаимодействует с проектом мер, активно внося предложения и изменения в документ, которые будут рассмотрены на встрече послов в понедельник, заявили один из дипломатов ЕС.

Решение по российским активам - это "решение о будущем Европы, и оно определит, останется ли ЕС значимым игроком. Варианта Б нет",- сказал изданию немецкий чиновник.

Переговоры в Берлине

Вчера началась встреча украинской и американской делегаций в Берлине. Поздно вечером спецпредставитель США Виткофф, комментируя переговоры, отметил, что удалось достичь "значительного прогресса".

