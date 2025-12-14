Также эксперт рассказал, почему графики не одинаковы для разных регионов страны.

Из-за дефицита энергогенерации и проблем с распределением электроэнергии, что вызвано российскими обстрелами, в Украине применяются графики почасовых отключений потребителей. Однако эти графики могут меняться в течение суток из-за изменений как в объемах генерации, так и потребления электроэнергии. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Он отметил, что объемы генерации могут меняться в зависимости от погоды. Например, когда светит солнце, эффективнее работают солнечные электростанции, и можно подключить больше потребителей. Когда же солнца нет, генерация уменьшается и часть потребителей приходится отключать. Также отключения могут быть вызваны поломками генерирующего или распределительного оборудования.

"Относительно Киева и области, то сейчас увеличилось количество аварийных отключений и выхода из строя оборудования, которое просто не справляется с бешеным графиком вкл-выкл-вкл-выкл. Даже в многоквартирных домах время от времени электроника лифта не справляется, он не запускается автоматически после того, как включается питание. Поэтому графики стабилизационных отключений не соблюдаются всегда именно из-за этих локальных аварий", - пояснил Рябцев.

Видео дня

Почему графики отключений разные по регионам

Эксперт также объяснил, почему в пределах якобы единой энергосистемы страны графики почасовых отключений являются не одинаковыми для всех регионов. Он отметил, что электрическая энергия "не передается по воздуху". Переброска электроэнергии происходит через линии электропередач, которые имеют физические ограничения на объемы транзитной энергии.

"Нельзя взять и 2 ГВт передать от западной границы Украины на Сумщину, потому что нет такой линии передач, которая бы позволила передать такое количество электрической энергии. Поэтому то, что в одном регионе может быть меньше продолжительность отключений, это не потому, что энергетики плохие. Это устанавливается имеющимися генерирующими объектами, линиями электропередач и их пропускной способностью и линией распределения", - пояснил Рябцев.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как писал УНИАН, после российских ударов по энергетической инфраструктуре жителям Одесской области не стоит ожидать сокращения продолжительности отключений электроэнергии. По словам эксперта Геннадия Рябцева, регион является периферийным для энергосистемы, имеет ограниченное количество линий электропередач и значительную удаленность от объектов генерации, что затрудняет быстрое восстановление стабильного электроснабжения.

В то же время он отметил, что отключения в Одесской области являются управляемыми, а не блэкаутами, не влияют на стабильность энергосистемы в других регионах, и энергетики имеют необходимые резервы для восстановления сетей как только это позволяет ситуация с безопасностью.

Вас также могут заинтересовать новости: