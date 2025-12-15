15 декабря принято поздравлять работников суда и подкармливать птиц.

15 декабря 2025 года - это понедельник, 349-ый день в году. Этот день примечателен несколькими давними традициями и торжествами. Праздник сегодня в Украине посвящен судебной сфере, а в мире - популярному напитку. По народным обычаям запрещаются жалобы.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 15 декабря отмечается День работников суда. Он основан с целью почтить важность работы судей в обеспечении правосудия, а также для повышения уровня доверия общества к украинской судебной системе.

А еще в сегодняшнюю дату родились такие известные украинские личности, как художница Анна Собачко-Шостак, бандурист Василий Емец, писательница Соломия Павлычко и футболист Александр Зинченко.

Какой сегодня праздник церковный

Святителя Стефана Сурожского и других крымских святых чествуют в украинской церкви по новому стилю. В староцерковном календаре, которым больше не пользуется ПЦУ, праздник 15 декабря проводится в память о пророке Аввакуме.

Какой сегодня праздник в мире

На планете отмечается Международный день чая, одного из самых популярных напитков всех времен. В честь события устраивают фестивали, ярмарки и чайные церемонии, а также мастер-классы по приготовлению разных видов чая.

Ещё одно важное мероприятие дня - День Заменгофа, в честь рожденного 15 декабря Людвика Заменгофа. Он создал искусственный международный язык эсперанто, который намеренно сделан так, чтобы любой человек легко его освоил.

Остальные международные праздники сегодня - это День кексов, День жемчуга и День отаку.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшней даты повествуют о погоде весной и о будущем урожае:

если окна замерзли, то летом будет много овощей;

чем больше выпало снега, тем лучше уродят зерновые;

потеплело - к ранней весне;

если вороны и грачи собираются в большие стаи, то близится непогода.

В давние времена к этой дате наступали сильные морозы, поэтому люди старались не выходить из дома без надобности. Украинцы занимались уборкой, рукоделием, мытьем окон. В саду вешали кормушки с зерном. Счастливым знаком в праздник сегодня считается, если много птиц прилетит полакомиться кормом.

На основании того, какой сегодня церковный праздник, можно молиться о святому Стефану про исцеление недугов и укреплении веры в Бога.

Что нельзя делать сегодня

Главные запреты этого дня касаются жалоб - не стоит жаловаться на здоровье, нехватку денег, плохую погоду и другие обстоятельства, иначе ситуация станет еще хуже. Также неудачен сегодня праздник для рыбной ловли.

Вас также могут заинтересовать новости: