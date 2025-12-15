В ближайшие дни магнитной бури пока не ожидается.

В понедельниК, 15 декабря, магнитных бурь на Земле не ожидается. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По прогнозу, К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, ожидается на уровне 3, а самая слабая магнитная буря начинается с 5.

О том, что геомагнитная обстановка сегодня будет спокойной, сообщает и Британская геологическая служба. По данным ученых, могут быть периоды активности, но магнитной бури все же не ожидается.

Видео дня

На данный момент сообщается, что в ближайшие дни никаких геомагнитных возмущений не ожидается.

На Солнце появилось гигантское пятно - что известно

На обращённой к Земле стороне Солнца зафиксировано крупное скопление солнечных пятен, размеры которого сопоставимы с областью, которая вызвала самую мощную геомагнитную бурю в истории — "Событие Кэррингтона" 1859 года. Тогда буря вывела из строя телеграфную связь в Европе и Северной Америке.

Новый комплекс солнечных пятен получил обозначение AR 4294–4296. Он состоит из двух магнитно связанных групп, впервые замеченных 28 ноября. Это одно из крупнейших подобных образований за последнее десятилетие, способное провоцировать вспышки высшего, X-класса.

Учёные отмечают: несмотря на сложную магнитную структуру и уже зафиксированную мощную вспышку, признаков супершторма, сопоставимого с "Событием Кэррингтона", в ближайшее время не наблюдается.

Вас также могут заинтересовать новости: