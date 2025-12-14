Офицер подчеркнул, что вторжение 2022 года стало возможным, потому что Кремль считал ВСУ слабыми.

Одним из требований России в мирных переговорах является сокращение численности ВСУ. В частности в утечках в СМИ упоминались цифры в 600 или 800 тысяч военнослужащих. Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков в интервью "Новинарне" заявил, что на самом деле для мирного времени этого более чем достаточно.

"Если это будет 600 тысяч профессионально подготовленной армии, то это точно не хуже, чем то, что есть сейчас. В армии огромное количество ограниченно годных, ничем не занятых, непрофессионалов. А 600 тысяч профессионалов хватит, чтобы построить эшелонированную устойчивую оборону, нарастить технические возможности таким образом, чтобы противник даже не думал, что он может пойти в какое-то наступление", - рассказал он.

Он отметил, что армия будет развиваться и укрепляться, если в ней будут служить "достойные люди, профессиональные командиры", и будет достойное денежное обеспечение.

Видео дня

По мнению Круткова, Россия не начнет новое вторжение, если будет понимать, что Украина имеет сильную армию.

"Россия начала войну в 2022-м, потому что понимала, что армия Украины не может в полном объеме остановить российское наступление. (...) Судя по текущим результатам, у нас недостаточно ресурсов для остановки наступления России в полном объеме. Поэтому о победе над Россией с выходом на границы или о разгроме российской армии по состоянию на сейчас говорить рано", - подчеркнул он.

Мирный план для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, вопрос Донбасса остается ключевой преградой в мирных переговорах Украины и России с участием США. Как отмечает аналитик Марк Галеотти, идея создания демилитаризованной зоны выглядит привлекательной лишь формально: Москва уже предложила заменить армию силами правопорядка.

В частности речь идет о Росгвардии - военизированной структуре, подчиненной непосредственно Путину, которая имеет тяжелое вооружение и уже участвовала в войне против Украины, а также в репрессиях на оккупированных территориях. Ее размещение в городах ныне подконтрольной Украине части Донбасса означало бы не демилитаризацию, а скрытую военную оккупацию с высоким риском террора против гражданского населения и использования региона как плацдарма для новой агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: