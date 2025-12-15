Предположительно, речь идет о "GAM-102LR" 5-го поколения большой дальности с блоками управления и запуска.

Тайские военнослужащие захватили у противников из армии Камбоджи китайские противотанковые ракеты GAM-102LR. Об этом пишет военный портал "Милитарный".

Журналисты пишут, что тайские подразделения на границе между странами затрофеили по меньшей мере одну пусковую установку и пять ракет. По крайней мере такое количество оружия попало на фото, которые опубликовал обозреватель War Noir.

Авторы пишут, что это первое подтверждение того, что на вооружении армии Камбоджи находятся ракетные комплексы этого типа.

"Ранее публичной информации о наличии комплексов GAM-102LR на вооружении Камбоджи не было. Впрочем, учитывая тесные военно-технические связи Пномпеня с Пекином, появление таких высокотехнологичных систем не является неожиданностью", - отметили авторы.

Они напомнили, что камбоджийская армия уже длительное время использует китайские противотанковые гранатометы PF-89, Type 69, а также ряд переносных зенитно-ракетных комплексов китайского производства.

Что известно о GAM-102X

GAM-100X - это серия китайских противотанковых управляемых ракет с инфракрасной головкой самонаведения типа "выстрелил и забыл", которые экспортирует компания Poly Technologies. Линейка была впервые представлена в 2016 году.

Серия GAM-100X включает несколько модификаций, в частности GAM-100, GAM-101 и GAM-102.

GAM-100 - это компактная ракета ближнего действия с дальностью поражения от 200 до 2500 метров, массой около 13 килограммов и длиной 1200 мм. Она предназначена для применения пехотой с плеча и оснащена механизмом "мягкого" запуска.

Ракета оборудована инфракрасной головкой самонаведения, имеет начальную скорость около 170 м/с, реализует режим атаки сверху и обеспечивает бронепробиваемость до 800 мм гомогенной брони.

Полная масса комплекса не превышает 20 кг, что делает его более легкой и дешевой альтернативой китайскому ПТРК HJ-12, который находится на вооружении НОАК.

GAM-102 является увеличенной версией GAM-100, адаптированной для установки на транспортные платформы. Этот вариант имеет повышенную бронепробиваемость до 1000 мм, максимальную дальность стрельбы до 4000 метров и может применяться как с боевых машин, так и с трубчатой пусковой установки на треноге.

GAM-102LR - это модификация GAM-102 с расширенной дальностью действия, предназначенная для поражения целей на еще большем расстоянии.

Война Камбоджи и Таиланда

Как писал УНИАН, после возобновления боевых действий между странами уже сообщалось о захвате армией Камбоджи тайского вооружения. В частности, камбоджийские военные получили БТР украинского производства. Вероятно, после того, как на одном из участков границы машина съехала в канаву и экипаж бросил ее.

Ранее также стало известно о том, что Таиланд начал применять в боевых действиях танки украинского производства. Речь идет о танке "Оплот-Т", закупленном в Украине.

