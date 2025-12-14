Пока в Венгрии бушуют уличные протесты, руководитель страны занят спасением российских миллиардов и попытками навредить Украине.

На фоне масштабных уличных протестов в Будапеште венгерский премьер-министр Виктор Орбан анонсировал новую попытку сорвать европейскую помощь Украине. О своем плане он проговорился в собственном Фейсбуке.

В ноябре венгерское правительство провело новую "национальную консультацию" - псевдо-референдум, который не имеет никакой юридической силы и никоим образом не защищен от фальсификаций. Эту технологию Орбан уже много лет использует для пропаганды и манипулирования общественным мнением. На этот раз с населением Венгрии "консультировались" на тему увеличения налогов, чего якобы требует ЕС для расходов на поддержку Украины.

"1,6 миллиона возвращенных анкет для консультаций. Столько людей высказали свое мнение о планах повышения налогов в связи с войной. Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где выражу мнение молчаливого большинства", - написал Орбан.

Стоит заметить, что 1,6 миллиона избирателей (даже если это реальное количество тех, кто принял участие в опросе, а не просто нарисованная из головы цифра) не является "молчаливым большинством" даже в самой Венгрии. По официальным данным, всего в этой стране есть около 8,2 млн избирателей, из них около 5,7 млн. приняли участие в голосовании на последних парламентских выборах. Поэтому 1,6 млн участников опроса - это абсолютное меньшинство, которое состоит из "ядерного" электората самого же Орбана.

Как писал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал намерения ЕС использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Он назвал такие действия фактическим "объявлением войны" и заявил, что отправляется в Брюссель "драться" за российские деньги.

По его словам, изъятие сотен миллиардов евро не может остаться без серьезных последствий, ведь валютные резервы разных стран, в том числе и Венгрии, хранятся за рубежом - в том числе в Бельгии, где после начала войны были заморожены и российские средства.

Орбан предостерег, что вмешательство в эти активы может подорвать доверие к евро как резервной валюте и заставить другие государства пересмотреть, где они хранят свои деньги.

