По словам бойца, на этом участке ВСУ уничтожают оккупантов "пачками".

На Лиманском направлении украинские военные держат село Заречное уже 2,5 года. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр Ростислав Ящишин в эфире "Киев24".

По его словам, на этом участке враг не имеет значительного продвижения.

"Продвижение - это захват какой-то позиции, когда враг завел своих людей, привез радиостанцию, сделал какие-то инженерные заграждения, заминирование территории. Тогда он захватил территорию. А вот когда оно просто ходит контуженное, то я не знаю, можно ли откровенно говорить о том, что они куда-то продвигаются. Ходят - да. Время от времени они даже до Лимана доходят, до его окрестностей", - отметил Ящишин.

Он добавил, что в полосе ответственности 63-й бригады украинские защитники уничтожают российских оккупантов "пачками".

Ранее комбриг 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков рассказал, что враг стремится окружить Константиновку, а также, возможно, даже двигаться в сторону Дружковки.

"За четыре месяца, что мы находимся на направлении, противник пытался неоднократно прорвать оборону бригады и выйти на западный фланг Дружковки. Для этого в сентябре они перебросили сюда группировку морской пехоты. Однако успех россияне имели лишь ограниченный. Их наступление нам удалось остановить", - отметил Крутков.

Кроме того, стало известно, что россияне попытались прорваться к Гришиному под Покровском. По информации 7 корпуса ДШВ, когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

"А остатки российской пехоты уничтожали уже в поле и лесополосе, где противник пытался рассеяться и спрятаться", - рассказали военные.

