Праздники требуют тщательно подобранных подарков для самых близких людей, коллег и друзей. Этикет дарения подарков может не быть на первом плане, но нечаянно обидеть кого-то подарком, подаренным с добрыми намерениями, - это последнее, что вы хотите сделать, пишет Martha Stewart.

Поэтому чтобы избежать разочарования, издание не советует дарить ни одного из этих запрещенных подарков.

1. Самосовершенствование

Если это не было явно предложено, подарки для самосовершенствования могут непреднамеренно оскорбить чьи-то чувства. Издание добавляет, что к таким подаркам можно отнести что угодно: книгу об управлении гневом до полосок для отбеливания зубов.

Вместо таких советов издание советует лучше выбрать массажер для ног, подарочный сертификат в спа-салон или хороший новый ежедневник и качественные ручки.

2. Подарок, купленный в последний момент

Если это что-то, что вы явно купили в ближайшем магазине по дороге на вечеринку, получатель, скорее всего, это поймет.

В статье отмечается, что иногда у нас не хватает времени или мы просто забываем о подарке. В таком случае отличным вариантом будет простая открытка с душевным сообщением и подарочной карточкой.

3. Явно использованные предметы

Мы любим тщательно подобранные, купленные в секонд-хенде или винтажные предметы, которые были выбраны с особым вниманием, очищены и украшены для подарка. Но предмет, который явно использовался, может вызвать у человека дискомфорт.

Эксперт по этикету Август Аббот советует, если это особенный предмет, например, дорогая сердцу семейная реликвия, то обязательно добавьте к нему историю, чтобы передать его сентиментальную ценность.

Если это винтажные или предметы из секонд-хенда, убедитесь, что они полностью чистые и готовы к подарку. Также можно добавить один или два дополнительных тематических предмета, чтобы подарок выглядел более продуманным.

4. Личные подарки

Это подарки, которые затрагивают глубоко личные сферы - здоровье, идентичность, отношения или жизненные обстоятельства. Даже если они дарятся с добрыми намерениями, они могут восприниматься как вмешательство, а не как проявление заботы. Например, предметы личной гигиены, медицинские обследования, нижнее белье и тому подобное.

Лучше сосредоточиться на подарках, которые приносят радость и заботу. Издание советует подарить уютный плед, книгу в любимом жанре или новый опыт, которым вы сможете вместе насладиться.

5. Домашние животные или живые существа

Если это живое существо, которое дышит, - например, собака, кошка, кролик или рыбка - вы не должны дарить его. Единственное исключение - если вы заранее очень четко договорились о подарке с получателем.

В статье подчеркивается, что домашние животные требуют ежедневных обязанностей, большой ответственности и финансовых затрат, которые будут сопровождать вас в течение многих лет, а иногда и десятилетий.

В то же время, отмечает издание, если вы знаете, что человек любит животных, можно посетить кафе с животными, например, котами, ферму, где можно погладить животных, или даже приобрести произведение искусства на тему домашних животных.

6. Неискренний подарок

Одно дело, когда вам подарили что-то, что, как вы знаете, понравится кому-то другому больше, чем вам, и вы решили передать это дальше. Но передача подарка, который вам не нравится, только для того, чтобы избавиться от него, не останется незамеченной.

