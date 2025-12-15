По словам адвоката Скороход, залог внесли "третьи лица".

За народного депутата Анну Скороход внесли залог в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен, сообщил Суспільному ее адвокат Олег Бургела.

По словам Бургелы, залог внесли "третьи лица" 12 декабря после обеда. Однако адовкат не уточнил, кто это был. Скороход находится в Киеве с электронным браслетом контроля.

Издание отмечает, что в суде Скороход отмечала, что не имеет таких денег. Адвокат уточнил, что внесенные деньги "не нардепки".

Бургела сообщил, что уже обжаловал меру пресечения. В частности, защита нардепа просит суд уменьшить сумму залога и снять средство контроля.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", - заявил адвокат.

Еще Бургела подтвердил изданию, что в понедельник, 15 декабря, в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание, где будут рассматривать арест имущества Скороход.

Дело Скороход: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 5 декабря, в квартире народного депутата от группы За будущее Анны Скороход провели обыски. Ее подозревают в получении крупной взятки.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео переговоров нардепа с бизнесменом о передаче взятки. В сообщении также отмечалось, что во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 7 декабря избрал меру пресечения сообщнику Скороход. Судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 4 млн 542 тысячи гривен.

