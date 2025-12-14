Сложные условия будут сохраняться с сегодняшнего вечера и до утра.

В эти минуты Киев погружается в туман. Такие погодные условия будут сохраняться как минимум до утра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с содержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать дополнительные осложнения для работы транспорта.

Погода в Киеве

Как писал УНИАН, в воскресенье, 14 декабря, Киев и Киевскую область накрыл первый в этом сезоне снег. Жители города активно делятся фотографиями заснеженных улиц, фиксируя первые зимние пейзажи. Синоптики предупреждали о мокром снеге и его налипании, а также о возможном гололеде. Температура воздуха в области в течение суток ожидается от -4° до +1°, в Киеве около нуля.

Также мы рассказывали, что уже с понедельника в Украине ожидается потепление: в большинстве регионов температура повысится до +1...+5 градусов. В Киеве 15 декабря также станет теплее - до +2...+4°, из-за чего начнет подтаивать снег, поэтому жителей призывают быть осторожными на дорогах и тщательно выбирать обувь. Осадки в столице ожидаются незначительные - преимущественно туман или слабый дождь, в то же время синоптики предупреждают, что по предварительным прогнозам 21 декабря температура снова несколько снизится.

