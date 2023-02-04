Их отправили для прохождения подготовки на территории Российской Федерации.

Российские оккупанты завербовали в колонии на территории временно захваченной Донецкой области 50 женщин для участия в войне против Украины. Их направили на территорию РФ для прохождения подготовки.

Такой информацией поделился Генштаб ВСУ в традиционном отчете о ситуации на фронте по состоянию на вечер 4 февраля. В сообщении сказано: "Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию Российской Федерации для прохождения подготовки".

Оккупанты вербуют зэков для войны против Украины

Этим процессом руководит главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Вербовка началась примерно прошлым летом. Тогда же появилось видео, снятое в одной из колоний, куда приезжал "повар Путина".

Видео дня

Зэков использовали для массированных штурмов украинских позиций в районе Соледара и восточной "крепости" Бахмута, которую наши защитники продолжают удерживать более полугода. С фронта неоднократно поступала информация, что завербованных осужденных превратили в "пушечное мясо". Они наступают по трупам мертвых сослуживцев.

В украинской разведке поиск желающих воевать в колониях объяснили отсутствием добровольцев в России.

Сообщения, что "вагнеровцы" начали вербовать женщин, появились в середине января. Как заявила журналистка и руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, первую партию из Краснодарского края набрали в конце декабря.

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