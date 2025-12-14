Когда вы голодны, нельзя есть первое, что попадет под руку, утверждают эксперты.

Когда вы голодны, возникает соблазн схватить первое, что видите на кухне. Это может быть утром или после работы. Впрочем, если так делать, можно нарушить работу желудка. Нужно знать, чего ни в коем случае нельзя есть натощак, пишет Realsimple. Издание назвало 8 таких продуктов.

1. Кофе

Стоит избегать употребления крепкого черного кофе сразу после пробуждения утром. Этот напиток может быть вредным натощак. Дело в том, что кофеин способствует высвобождению гастрина - гормона, который выделяет желудочную кислоту. Этот эффект может привести к симптомам рефлюкса: вздутию живота, тошноте, отрыжке.

"Кофеин также открывает нижний пищеводный сфинктер - мышечный клапан между пищеводом и желудком. Это может спровоцировать возвращение содержимого желудка (включая желудочную кислоту) обратно в пищевод, что еще больше способствует рефлюксу", - пояснила доктор медицинских наук Робинн Чаткан.

Видео дня

По её словам, кофеин может давать такие эффекты независимо от того, пустой ваш желудок или нет. Но если вы ничего не ели, то побочные действия могут быть более раздражающими. Чтобы избежать проблем с желудком, зарегистрированный диетолог Иоганна Салазар рекомендует перед употреблением кофе съесть что-то с высоким содержанием белка или жира, например сваренное вкрутую яйцо или несколько столовых ложек орехового масла. Благодаря этому, желудок будет легче переносить кофе, уменьшатся неприятные побочные эффекты.

2. Острая пища

Раздражает ли острая пища слизистую желудка, зависит от того, привыкли ли вы ее есть, отметила доктор Чаткан. Если же острые блюда для вас не привычны, на пустой желудок они могут вызвать проблемы с пищеварением.

Большинство острых продуктов содержат капсаицин - вещество, которое связывается с рецепторами в желудочно-кишечном тракте, объяснил гастроэнтеролог Майкл Шопис. Организм воспринимает это как угрозу и пытается быстрее "избавиться" от раздражителя, усиливая выработку слизи и ускоряя пищеварение. В результате могут возникать боль в животе, диарея, срочные позывы в туалет.

3. Сладости

Начинать прием пищи с десерта - не самая лучшая идея. По словам Чаткан, сладкая пища на пустой желудок может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина, после чего наступает быстрый спад энергии. Лучше сначала съесть продукты с высоким содержанием клетчатки - она замедляет всасывание сахара.

Кроме того, сладости натощак могут вызвать диарею, поскольку организм пытается "разбавить" высокую концентрацию сахара, перемещая жидкость в кишечник.

4. Чаи с кофеином

Как и кофе, чаи с кофеином могут раздражать пустой желудок и повышать кислотность, вызывая симптомы рефлюкса.

Чаще всего это касается черного чая, который содержит больше кофеина. Зеленый чай имеет несколько более мягкий эффект, но также может вызвать дискомфорт. А вот травяные чаи без кофеина обычно безопасны для пустого желудка.

5. Йогурт

Йогурт полезен для кишечника благодаря пробиотикам и молочной кислоте. Но некоторые люди, по словам Шописа, чувствительны к этой кислоте. В таком случае употребление йогурта натощак может повысить кислотность и вызвать неприятные симптомы, а также уничтожить часть полезных бактерий.

"Лучше есть йогурт на наполненный желудок, чтобы часть молочной кислоты могла поглотиться и не разрушить некоторые из этих полезных компонентов", - добавил он.

6. Газированные напитки

Газировка может вызвать отрыжку, вздутие и дискомфорт, особенно на пустой желудок.

"Пузырьки углекислого газа от газированного напитка могут создавать большое давление в желудке, вызывая дискомфорт и отрыжку. Газированность также может вызвать открытие нитроэндокринной железы, что приводит к симптомам рефлюкса", - утверждает Чаткан.

К тому же сладкие газированные напитки резко повышают уровень сахара в крови, что, по словам Салазар, может привести к энергетическому спаду.

7. Жирная жареная пища

Картофель фри, жареная курица или луковые кольца содержат много жира, который долго переваривается. Это заставляет пищу дольше задерживаться в желудке и стимулирует чрезмерную выработку кислоты, что может привести к боли и дискомфорту.

"Чтобы уменьшить эти эффекты, вы можете сочетать жирную пищу с любыми углеводами, такими как рис, хлеб, картофель и другие крахмалистые овощи, которые действуют как буфер", - говорит Шопис.

По его словам, эти продукты поглощают избыточную кислотность, потенциально предотвращая побочные эффекты, связанные с желудочно-кишечным трактом, которые могут возникнуть в результате употребления жирной жареной пищи.

8. Цитрусовые и соки из них

Грейпфрут, апельсины и соки из них - популярный завтрак, но на пустой желудок они могут раздражать слизистую из-за содержания кислоты. Это особенно актуально для людей с чувствительным пищеварением или склонностью к изжоге.

Чтобы уменьшить дискомфорт, Шопис советует есть цитрусовые вместе с продуктами, богатыми углеводами, которые "смягчают" действие кислоты.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 суперэффективных утренних напитков натощак для быстрого похудения. Спортсмен и инфлюенсер Джосия рассказал о средствах, которые помогут ускорить обмен веществ и обеспечат более быстрые результаты похудения. Очень важно принимать их сразу после пробуждения перед завтраком. Это - вода с семенами чиа, вода с лимоном и кайенским перцем, имбирные шоты, шоты с яблочным уксусом, зеленый чай и дольки лимона.

Вас также могут заинтересовать новости: