Речь идет не об отдельной образовательной программе, а о подготовительном этапе между окончанием школы и обучением на первом курсе, говорит заместитель министра.

"Зимнее поступление", которое собираются ввести в Украине, станет дополнительной возможностью для абитуриентов подготовиться к поступлению еще до начала основной кампании. Речь идет не об отдельной образовательной программе, а о нулевом курсе - подготовительном этапе между окончанием школы и обучением на первом курсе университета. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

"Это мостик между школой для выпускников и других желающих получить высшее образование в Украине и первым курсом: несколько месяцев целенаправленной подготовки к УМТ и адаптации к университетскому формату", - говорит чиновник.

По его словам, воспользоваться этой возможностью смогут те, кто планирует поступать на бакалавриат и чувствует, что имеет пробелы в знаниях или перерыв в обучении из-за войны или переездов.

"На нулевом курсе по бюджетной форме обучения в первую очередь предусмотрено несколько категорий поступающих: молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом, военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора, поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования", - пояснил Трофименко.

Замминистра также объяснил разницу между "традиционными" подготовительными курсами и "нулевым курсом": классические подготовительные курсы - это внутренние инициативы университетов с очень разной структурой и требованиями.

"В то же время нулевой курс в рамках зимнего поступления является формализованным стандартом с требованиями качества: четко определенные предметные блоки, прозрачная связь с дальнейшим поступлением, фокус государственной поддержки на тех, кто реально "выпал" из нормального учебного процесса", - отметил Трофименко.

Он добавил, что первый набор на нулевой курс должен стартовать зимой. По его словам, первые группы выйдут на обучение с января, но "постановление позволяет запускать программы до марта, поэтому заведения смогут сформировать один или несколько потоков.

"Нулевой курс" в университетах Украины: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в университетах Украины появится "нулевой курс". Речь идет об экспериментальном проекте подготовительного отделения с расширенной программой. Согласно сообщению МОН, украинские высшие учебные заведения будут открывать набор на обучение с подготовкой к НМТ. Продлится оно 3-6 месяцев. Обязательными предметами являются украинский язык, математика и история Украины. Еще один предмет можно выбрать (иностранный язык, естественные дисциплины или литература). На каждый будет выделено 90 аудиторных часов. Обучение будет возможно как в дневном (аудиторном), так и в дистанционном формате.

Для некоторых категорий поступающих министерство обещало обеспечить адресную поддержку. Речь идет о жителях временно оккупированных территорий, ветеранах и военнослужащих. Для них, как отмечалось, предусмотрены гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплата проживания в общежитии, если нужно.

