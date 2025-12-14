Православный праздник сегодня в народе называют Стефана.

15 декабря в новом православном календаре Украины - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, а также Собор крымских святых. С этим днем связаны свои традиции, народные приметы и строгие запреты - о том, что разрешено и чего стоит избегать, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю, рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю

День 15 декабря (28 декабря - по старому стилю) в православной церкви посвящен памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, а также Собору крымских святых.

Святитель Стефан родился в конце VII века в Каппадокии. Его с детства воспитывали в христианской вере, а в 15 лет он отправился на учебу в Константинополь. Благодаря редким способностям и благочестию юноши о нем узнал патриарх Константинопольский Герман - он доверил Стефану церковное служение. Но тот через несколько лет принял монашеский постриг и удалился в монастырь.

Видео дня

В это же время в Суроже (сейчас это город Судак в Крыму) скончался епископ. Жители города приехали в Константинополь - просили назначить им архипастыря. Патриарх Герман не знал, кого поставить, но, согласно преданию, во время молитвы ему указали на Стефана. Так Стефан стал архиепископом.

Когда к власти пришел Лев Исавр, сторонник иконоборчества, святитель Стефан выступил против ереси - за это его бросили в константинопольскую тюрьму и там он просидел аж до смерти императора. Только тогда Стефан вернулся в Сурож и там умер.

Вскоре после смерти святого произошло чудо: слепой Ефрем из Сурожа, которому помогал Стефан, попросил отвести его к мощам святителя. Когда он прикоснулся к ним, то прозрел.

Святителя Стефана почитают как покровителя города Судак.

***

15 декабря по новому календарю в церкви также отмечают Собор крымских святых - всех, кто своими духовными трудами и мученическим подвигом прославили украинский Крым.

Еще в I веке на крымскую землю пришел с проповедями апостол Андрей Первозванный. В ту же эпоху здесь проповедовал священномученик Климент, епископ Римский, а к IV веку на полуострове существовало пять епархий. В древнем Херсонесе (Корсуне), который расположен на территории современного Севастополя, принял крещение киевский князь Владимир.

Среди святых и чудотворцев, просиявших на крымской земле, почитают также равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобномученицу Параскеву, епископов Херсонесских Агафодора, Василия, Евгения, Елпидия, Еферия, Ефрема и Капитона, исповедника Мартина, папу Римского, исповедника Стефана, архиепископа Сурожского 9о нем мы рассказывали выше), Савву, архиепископа Сурожского, а также святителя Луку (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

Все эти угодники Божьи считаются небесными покровителями Крыма, а в день Собора к ним обращаются со словами: "Величаем вас, все святые, в украинском Крыму просиявшие, и чтим святую память вашу, ибо вы молите о нас Христа Бога нашего".

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 15 декабря православная церковь чтит память святого Аввакума, одного из двенадцати малых пророков - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

О чем просят в молитвах 15 декабря, что сегодня нельзя делать и что можно

В молитвах к святителю Стефану просят здоровья, исцелить от болезней, укрепить веру.

Одна из главных традиций дня - нужно подать милостыню. Это может быть еда, деньги и теплая одежда для нуждающихся. Также принято делать кормушки и подкармливать птиц - это, по народным поверьям, сулит удачу и благополучие в наступающем году.

В народе этот день называют Стефана, он считается благоприятным для учебы и начала новых дел. По поверьям, все сегодняшние задумки должны сбыться.

В церковный праздник 15 декабря не одобряются ссоры, сквернословие, злоба, запрещается завидовать, мстить, лениться, злоупотреблять алкоголь, отказывать в помощи. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, не следует нарушать его правила - сегодня нужно придерживаться сухоядения.

Также в этот день в народе запрещают:

заниматься тяжелым трудом;

ходить в лес - можно сбиться с пути;

устраивать шумные и пышные застолья;

охотиться и рыбачить.

По народным поверьям сегодня считается плохой приметой жаловаться на мороз и стужу - говорят, что это может ослабить здоровье. Напротив, важно сохранять бодрость духа и добрый настрой - тогда весь год будут силы.

Приметы 15 декабря

По погоде на Стефана судят, какой она будет в ближайшие дни, а также о грядущей весне и будущем урожае:

много снега выпало - к урожаю зерновых, будет много травы;

вороны кружат - к непогоде;

кошка спит весь день - будет суровая и морозная зима;

"заря в рукавицах" (на небе видны красные отблески) - жди сильный мороз;

синицы с утра громко щебечут - морозы усилятся;

малоснежный день с морозом - к урожаю;

ветер с запада - погода скоро поменяется на более мягкую.

Самая интересная примета дня: считается, что погода на Стефана повторится в марте - день в день.

