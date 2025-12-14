Наибольшая опасность для Трампа в 2026 году заключается не в уголовном преследовании, и не в его личной жизни.

Бразильский мистик Атос Саломе, известный в мире как "живой Нострадамус" сделал мрачное предсказание для президента США Дональда Трампа на 2026 год. Ранее он уже предсказывал события, которые впоследствии сбылись. Это, в частности, касается вспышки Covid-19 и смерти королевы Елизаветы II.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Так, он рассказал порталу Tyla, что американский лидер может потерять популярность, чему не поможет "более энергичная демократическая база".

В частности, он заявил, что в 2026 году большинство в Конгрессе может оказаться "под серьезной угрозой", и указал на "высокую вероятность того, что Республиканская партия потеряет как минимум одну палату в ноябре 2026 года".

"Это сочетание факторов заставляет администрацию быть начеку и зажигает предупреждающие сигналы для президентства Трампа", сказал Саломе.

По словам Саломе, в 2026 году суть трампизма будет вращаться вокруг трех фронтов: "безопасность границ, торговая война и открытая конфронтация с тем, что Трамп называет "судебным активизмом" и "федеральной бюрократией".

"Однако за кулисами нарастает беспокойство, поскольку опросы указывают на серьезные риски в середине срока", - утверждает он.

Он подытожил: наибольшая опасность для Трампа в 2026 году заключается не в уголовном преследовании, и не в его личной жизни.

"Настоящая причина напряженности лежит на политическом уровне. Истинная угроза — менее благосклонный Конгресс после промежуточных выборов. Если нынешние тенденции сохранятся, президент начнет вторую половину своего президентского срока, плывя по менее чистым водам — обремененный гражданскими штрафами и законодательным сопротивлением и в гораздо большей степени полагаясь на одностороннюю исполнительную власть", - предупредил он.

Ранее бразильский "Нострадамус" предсказал "неврологический" кризис в здоровье российского лидера Владимира Путина.

"Путин, вероятно, предоставит приоритет своему здоровью, создав возможность для триумвирата в составе Патрушева, Шойгу и Бортникова до мая 2026 года", – сказал он.

