Садоводы отметили, что время обрезки имеет решающее значение.

Опытные садоводы рассказали, как ухаживать за пионами после наступления холодов и стоит ли их обрезать зимой.

Когда обрезать пионы

Время имеет решающее значение. "В идеале, лучшее время для обрезки пионов - поздняя осень, когда листва начинает отмирать и желтеть, а также после первых заморозков", - объяснила садовод Парис Лаликата, пишет издание Marthastewart.

Вы можете подождать, однако существуют некоторые факторы риска. "Зимняя обрезка не повредит пионам, особенно если растение уже находится в состоянии покоя, но она может увеличить вероятность зимовки болезней и их повторного появления весной", - сказала она.

Место вашего проживания и место посадки пионов также имеют значение. В холодном климате пионы следует обрезать сразу после первых заморозков, но до наступления низких зимних температур, посоветовала садовод Элизабет Браун.

"Пионы цветут ранней весной, но их листья важны для фотосинтеза, который обеспечивает энергией растения. Поэтому не следует обрезать листья, пока этот процесс не завершится", - отметила она.

Как обрезать пионы

Обрезка пионов несложна. "Обрежьте засохшие листья и укоротите стебли так, чтобы они были всего в нескольких сантиметрах от земли", - рассказала Лаликата.

Она добачила, что лучше избегать компостирования растительного материала, чтобы предотвратить распространение болезней, поскольку пионы очень восприимчивы к мучнистой росе.

Браун рекомендует обрезать стебли до 5 см над землей.

Советы по зимнему уходу за пионами

Пионы довольно морозостойки, но молодым растениям может пойти на пользу мульчирование, которое защитит корни зимой.

"Лично я просто использовала опавшие листья с деревьев.., но вы также можете уложить слой органической мульчи толщиной 2,5–5 см", - сказала Лаликата. Браун также рекомендует использовать листья - это защитит корни сильного холода и заморозков.

