С быстрым приближением конца года люди снова начинают интересоваться предсказаниями так называемых пророков на будущее. Французский астролог Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, и слепая болгарская ясновидящая Баба Ванга стали именами нарицательными спустя много лет после смерти благодаря своим прогнозам, которые в некоторых случаях, похоже, сбылись.

Считается, что Нострадамус, записавший свои пророчества в тексте 1555 года "Пророчества" (Les Prophéties), предсказал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, а Ванге приписывают предвидение терактов 11 сентября и распространение Covid-19, пишет The Daily Mail.

Учитывая такой послужной список, возникает соблазн воспринимать всё сказанное этими двумя фигурами как истину. Но как насчет их предсказаний на год, который сейчас подходит к концу?

Предсказания на 2025 год: Нострадамус

"Жестокие войны" в Англии и "возвращение великой чумы прошлого"

Нострадамус писал: "Когда те, кто из земель Европы, увидят, как Англия установит свой трон позади. Ее фланги, там будут жестокие войны. Королевство будет отмечено войнами столь жестокими, восстанут враги изнутри и извне. Великая чума из прошлого вернется, нет врага более смертоносного под небесами".

Англия не была напрямую вовлечена в какие-либо войны в этом году, хотя этого нельзя сказать об остальном мире. Война в Украине продолжалась, а конфликт в Газе усилился.

Столкнулась ли Англия с "врагами изнутри и извне"? Опять же, очевидного противника, который начал бы крупномасштабную атаку на страну, нет. Но это не значит, что Англия была свободна от нападений на своих граждан или инфраструктуру.

Хотя "великая чума" не вернулась с обещанной яростью, Англия сейчас готовится к тому, что этой зимой описывают как вспышку "супергриппа".

Конфликт в международной политике

Нострадамус также предсказывал, что в 2025 году "великие державы столкнутся", и прогнозировал "снижение влияния устоявшихся западных стран и появление новых мировых держав".

В этом году, безусловно, были столкновения между "великими державами" — только на прошлой неделе кремлевский диктатор Путин заявил, что готов к войне с Европой.

Столь же трудно опровергнуть предсказание астролога о том, что Запад потеряет влияние в мире. Хотя подъем Китая не является чем-то новым, экономический рост страны продолжается. В этом году также было несколько примеров попыток Китая получить доступ к секретной правительственной информации с помощью шпионов.

Медицинские достижения

"Великий провидец" Нострадамус предсказывал, что в 2025 году произойдут "значительные улучшения в профилактике и лечении болезней", а также дальнейший рост медицинских технологий.

Прогресс ученых в создании вакцины от туберкулеза в этом году — лишь один из примеров вышесказанного, в то время как распространение препаратов для похудения, включая Ozempic и Mounjaro, неизбежно сыграет роль в борьбе с ожирением, которое в настоящее время считается серьезным глобальным риском для здоровья.

В другом примере медики использовали ИИ, чтобы предсказать, есть ли у человека вероятность развития рака в ближайшие 20 лет. Это означает, что появляется гораздо больше возможностей для лечения и, следовательно, большая вероятность положительных исходов.

Конец войны между Украиной и Россией

Нострадамус писал: "Из-за долгой войны вся армия истощена, так что они не находят денег для солдат; вместо золота или серебра они придут чеканить кожу, галльскую медь и знак полумесяца Луны".

Война между Украиной и Россией началась в феврале 2022 года. Учитывая это, предсказание французского астролога о "долгой войне", заканчивающейся в 2025 году, можно отнести к этому конфликту.

Действительно, ресурсы обеих сторон истощены, и обе нации понесли очень большие потери. Пока рано говорить, близок ли конец войны, но президент США Дональд Трамп ясно дал понять о своих намерениях завершить конфликт.

Упоминание "галльской меди" и "знака полумесяца Луны" в трудах Нострадамуса также заставило некоторых полагать, что Франция и Турция (из-за ее флага) сыграют важную роль в окончании войны.

Апокалипсис

Одно из четверостиший астролога гласит: "Из космоса восстанет огненный шар, Предвестник судьбы, мир молит. Наука и судьба в космическом танце, Судьба Земли, второй шанс".

Несмотря на продолжающееся истощение природных ресурсов из-за деструктивного поведения людей, конец света, к счастью, все еще далек.

Некоторые, однако, задаются вопросом, не указывает ли ссылка на "второй шанс" для Земли на вымирание человеческой расы, что позволило бы планете восстановиться и возродиться.

Природная катастрофа в Бразилии

Нострадамус предсказал, что изменение климата может привести к значительной природной катастрофе в Бразилии, где находится примерно 60 процентов лесов Амазонии.

Он сказал: "Сад мира возле нового города, На пути полых гор: Он будет захвачен и погружен в чан, принужден пить воды, отравленные серой".

Действительно, хотя некоторые показатели деградации Амазонии в этом году немного улучшились — например, некоторые источники сообщают о снижении вырубки лесов и пожаров — картина неоднозначная: незаконная добыча ископаемых и засухи продолжают оказывать негативное влияние.

Предсказания на 2025 год: Баба Ванга

Люди вступят в контакт с инопланетными формами жизни

Одно из пророчеств Ванги на 2025 год, предсказывающее, что люди вступят в контакт с инопланетной жизнью, было напрямую связано с жеребьевкой Чемпионата мира по футболу 2026 года. В частности, видение ясновидящей описывало НЛО, которое появится как "новый свет в небе" над местом события, позволив человечеству впервые встретиться с инопланетянами, что принесет миру ответы вместо страха.

Более того, этот исторический момент, согласно предсказанию, должен был произойти во время крупного спортивного события, и люди со всего мира смогли бы его увидеть, хотя Ванга никогда не уточняла, на каком именно спортивном событии это произойдет.

Тем не менее, некоторые пользователи в социальных сетях утверждают, что предсказание Ванги точно, благодаря прохождению таинственного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который максимально приблизится к Земле 19 декабря.

NASA и другие астрономы пришли к выводу, что этот объект является безжизненной кометой, но многие представители общественности, включая по крайней мере одного уважаемого исследователя, по-прежнему верят, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем.

Также были предположения, что свет в видении Ванги мог относиться к метеоритному дождю, Северному сиянию или ожидаемой вспышке сверхновой T Северной Короны (T Coronae Borealis) на расстоянии 3000 световых лет, которая была бы видна с Земли.

Многие верующие думали, что это событие произойдет во время Супербоула в феврале, который является одним из самых просматриваемых телевизионных событий ежегодно, но этого не случилось.

Землетрясения, опустошающие мир

Перед смертью в 1996 году ясновидящая предсказала, что в 2025 году мир будут терзать землетрясения.

Действительно, в этом году произошел ряд смертоносных землетрясений, которые оказали разрушительное воздействие на сообщества в таких странах, как Филиппины (октябрь) и Афганистан (август и ноябрь).

Европа, потрясенная разрушительной войной

Она также предсказывала разрушительную войну в Европе, которая уничтожит население континента.

Как упоминалось ранее, и война между Украиной и Россией, и конфликт в Газе, похоже, подходят под это предсказание ясновидящей.

