Американцы пытаются превратить политические заявления в мирное соглашение, не разбираясь в деталях.

Одним из основных, если не самым главным, камнем преткновения в мирных переговорах Украины и РФ при посредничестве США является вопрос Донбасса. Предложение сделать его "демилитаризованной зоной" не может быть реализовано, потому что Россия уже имеет готовый план, как нарушить это условие, пишет на страницах The Spectator политический аналитик, почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университета Лондона Марк Галеотти.

Он напоминает, что сейчас американцы пытаются найти приемлемую формулу, по которой Россия сможет получить оставшуюся часть Донбасса. Украинское руководство обеспокоено не только самим фактом передачи этой территории без боя, но и угрозой того, что РФ использует ее как плацдарм для дальнейшего наступления вглубь Украины.

Одним из потенциальных обходных путей, который обсуждается, и является создание демилитаризованной зоны: украинская армия выходит из остальной части Донбасса, но российская армия туда не заходит. Общественный порядок в этих городах должна обеспечивать полиция. Но с этим все не так однозначно, и американцы, похоже, не понимают главной проблемы.

Помощник Путина Юрий Ушаков уже рассказал журналистам, что Москва согласна не вводить в эту демилитаризованную зону свои войска, а вместо этого там будет только российская полиция и Росгвардия. Именно в этой Росгвардии и заключается основная проблема, пишет Галеотти.

Росгвардия - это отдельный силовой орган, который подчиняется непосредственно президенту РФ. В отличие от украинской Нацгвардии, Росгвардия не входит в состав МВД, хотя и имеет фактически те же функции - это военизированная организация, ориентированная в первую очередь на поддержание внутреннего правопорядка в случаях, когда сил обычной полиции недостаточно.

Росгвардия насчитывает около 180 000 сотрудников. Преимущественно это тяжеловооруженные подразделения быстрого реагирования, известные как СОБР, ОМОН и Внутренние войска. Последние по своей сути ближе к полноценной армии, чем к силам правопорядка. Например, 1-й отдельный оперативный дивизион Внутренних войск имеет собственные танки, бронетехнику и артиллерию.

Как отмечает Галеотти, Росгвардия участвовала во вторжении в Украину в 2022 году, а сейчас отвечает преимущественно за репрессии на оккупированных территориях.

Если эти подразделения войдут в Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск по мирному соглашению, они устроят там террор мирного населения, как и на остальных оккупированных территориях. Кроме того, хоть формально Росгвардия является органом правопорядка, де-факто это армия. Со всеми вытекающими рисками.

"Это, во многих смыслах, пример того, насколько сложным является процесс установления мира в Украине, а также пример того, насколько нелогичной является дипломатия Трампа. Обычно большие публичные заявления являются результатом месяцев или лет кропотливой работы за кулисами; сейчас же люди пытаются превратить общие политические заявления в реалистичные планы. Идея создания демилитаризованной зоны могла показаться элегантным способом совместить требования Путина и интересы Украины, но все гораздо сложнее", - резюмирует аналитик.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что считает несправедливым предложение отвода украинских Сил обороны за пределы Донецкой области и подчеркнул, что единственным справедливым вариантом прекращения огня является принцип "стоим там, где стоим".

Зеленский подчеркнул, что во время общения с американскими партнерами предостерегал их от российской дезинформации и заявил, что Москва пытается достичь оккупации востока Украины не военным, а политико-дипломатическим путем. Он также раскритиковал идею создания буферной или экономической зоны с отводом только украинских войск, отметив, что при отсутствии симметричных шагов со стороны России такие предложения являются несправедливыми и оставляют без ответа ключевые вопросы безопасности.

