Конечно, за роскошь надо платить, поэтому бюджетный отдых здесь очень ограничен.

Если вам близка эстетика дорогой жизни и утонченной элегантности, в Европе найдется немало городов, способных вас удивить - от глянцевого Милана до финансово могущественного Люксембурга. Однако, если говорить о роскошной жизни в целом, то безоговорочным лидером является швейцарская Женева.

Как пишет Express, по итогам исследования, проведенного компанией PrivateUpgrades, именно Женева получила титул самого роскошного города Европы.

Аналитики оценили более сотни европейских городов, сравнивая концентрацию пятизвездочных отелей, ресторанов из списка Michelin и гольф-полей в пересчете на количество жителей. Каждому городу присваивали балл по 100-балльной шкале - и Женева практически достигла максимума, набрав 98,3 балла.

Город отличается рекордной плотностью гольф-полей - 7,36 на душу населения, а также чрезвычайно высокой концентрацией гастрономии и роскошного сервиса: всего 57 ресторанов, рекомендованных Michelin, и 18 пятизвездочных отелей.

Женева, которую часто называют неформальной банковской столицей Швейцарии, расположена на юго-западе страны, непосредственно у границы с Францией. Именно здесь работают штаб-квартиры Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации, что придает городу не только статусности, но и глобального влияния.

Несмотря на имидж города для миллионеров, в Женеве можно найти занятие и для тех, кто путешествует с ограниченным бюджетом. Она расположена рядом со Швейцарскими Альпами, имеет доступ к живописным озерам и рекам, а прогулки вдоль Женевского озера или набережной Роны не стоят ничего.

Отдельная жемчужина города - Старый город с его узкими, извилистыми улочками, каменными лестницами и атмосферой средневековой Европы. Это идеальное место для неспешного исследования без каких-либо затрат.

Да, Женева считается одним из самых дорогих городов Европы, однако и здесь можно сэкономить. Город компактный и прекрасно приспособлен для пешеходов, поэтому потребность в такси минимальна. К тому же многие отели предоставляют гостям карту Geneva Transport Card, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом - важно лишь проверить эту опцию при бронировании.

Гастрономическая составляющая Женевы заслуживает отдельного внимания. Для знакомства с местной кухней стоит обратить внимание на ресторан Natürlich. Это современное бистро с концепцией блюд для совместного потребления, где акцент сделан на сезонных продуктах и нестандартных сочетаниях - в частности, здесь подают жареную каракатицу.

Однако в целом цены в ресторанах Женевы соответствуют статусу города:

обед в ресторане среднего уровня обойдется примерно в 37-56 долларов на человека;

ужин в заведении уровня Michelin - от 100 долларов и выше без учета вина;

бокал вина обычно стоит 12-19 долларов, а бутылка - от 62-75 долларов.

