Под холмами южной Бразилии и северной Аргентины ученые обнаружили огромные тоннели, которые, скорее всего, прорыты в твердой скале. По словам ученых, эти тоннели не были созданы ни человеком, ни геологическими процессами, пишет earth.com, ссылаясь на исследование в Science Advances.

Тоннели не проходят вдоль русел рек, не имеют признаков добычи полезных ископаемых и не похожи на обычные пещеры. Многие из этих проходов имеют длину более 550 метров и достаточную высоту, чтобы взрослый человек мог пройти по ним, не сгибаясь.

По словам ученых, главное предположение заключается в том, что огромные наземные ленивцы выкопали эти укрытия, превратив части Южной Америки в лабиринт подземных жилищ.

"В течение последнего десятилетия в результате детального исследования было нанесено на карту более 1500 гигантских нор на юге и юго-востоке Бразилии. Эти тоннели могут достигать нескольких сотен футов в длину. Они разветвляются на боковые проходы и имеют длинные параллельные следы от когтей, выгравированные на их стенах", - говорится в материале.

Руководителем такого исследования стал геолог из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии Генрих Франк. Его открытия сосредоточены на палеонорах - ископаемых тоннелях, вырытых крупными вымершими животными, которые когда-то изменили ландшафт южной части Южной Америки.

"Многие проходы появляются в уплотненных песках, песчанике или выветренной вулканической породе. Эти материалы трудно добывать машинами, а еще труднее - людям с помощью простых инструментов. Обрушенные потолки и перекрытые туннели свидетельствуют о том, что некоторые маршруты были расширены и использовались повторно, что описано в разделе о туннелях кайнозойской эры", - подчеркнули в earth.com.

По словам Франка, стены тоннеля имеют следы от когтей, иногда в виде трех параллельных борозд, именно там, где копающая конечность вгрызалась бы в скалу.

Исследователи говорят, что планировка имеет вид не случайной эрозии, а сеть укрытий, выкопанных и поддерживаемых в течение длительного времени.

Чтобы идентифицировать создателей тоннелей, ученые сравнили размер нор и следы от когтей с ископаемыми скелетами из тех же регионов. Самые большие туннели имеют ширину около 1,8 метра и примерно такую же высоту.

"Это сужает круг подозреваемых до гигантских наземных ленивцев и броненосцев. Следы от когтей широкие и неглубокие, что больше соответствует длинным, изогнутым когтям ленивцев, чем коротким когтям бронированных роющих животных. Эти норы являются классическим примером того, как мегафауна превращала землю, двигаясь и отдыхая", - добавляют в материале.

Отмечается, что такие тоннели могли создать ленивцы вида Мегатериум. Это самый известный южноамериканский огромный наземистый ленивец из поздней ледниковой эпохи. Окаменелости свидетельствуют, что Мегатериум весил до четырех тонн и имел рост 3,7 метра.

"Он имел длинный хвост для равновесия и массивные передние конечности с изогнутыми когтями. Ленивец такого строения мог подниматься, закрепляться и стабильно рыть осадок или более мягкую породу в течение многих поколений", - отметили в earth.com.

В издании подытожили, что такие гигантские тоннели под Бразилией и Аргентиной становятся чем-то большим, чем просто интересным фактом. Они являются доказательствами того, как древние ленивцы, люди и ландшафты формировали друг друга в ледниковый период.

