В США в городе Лос-Анджелес нашли мертвыми 78-летнего режиссера Роба Рейнера и его 68-летнюю жену Мишель. Об этом пишет журнал People.

Сообщается, что тела с ножевыми ранениями обнаружили спасатели, которых вызвали для оказания медицинской помощи в дом супругов.

По данным нескольких источников издания, убийцей стал их сын, Ник Рейнер, которому 32 года. Он жив и находится под допросом полиции, но официального ареста еще не было.

Роб Рейнер - что о нем известно

Роб Рейнер - известный режиссер и актер. Он снимал культовые фильмы, в частности "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших парней". Он также прославился ролью Майка в сериале "Все в семье".

Ник Рейнер ранее публично говорил о многолетней борьбе с наркозависимостью и периоды беспризорности. Некоторые его личные переживания легли в основу полуавтобиографического фильма Being Charlie.

12 декабря умер украинский эстрадный певец и композитор Степан Гига, которого в ноябре госпитализировали в больницу. Народный артист умер в реанимации Первого медицинского объединения Львова. Ранее в сети сообщали, что певец находится в коме после двух операций, в результате одной из них ему ампутировали ногу.

