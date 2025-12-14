Встреча посвящена обсуждению мирного плана.

В Берлине в воскресенье, 14 декабря, началась встреча украинской делегации с участием президента Владимира Зеленского с американской стороной и европейскими представителями.

Об этом сообщил украинский президент в своем телеграм-канале.

"Начали встречу", - написал он и опубликовал соответствующие фото.

Из кадров видно, что американскую сторону представляют, в частности, специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. На переговорах присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц.

Последние заявления Зеленского о мирном плане

Как сообщал УНИАН, по словам президента, Украина не получила реакции от США на последние предложения к мирному плану. Также он отреагировал на слова Трампа о том, что Зеленский единственный, кому не нравится вариант мирного плана президента США. По словам украинского лидера, финальный вариант мирного плана не нравиться всем.

Также Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда расширилась, в частности, к ней присоединились премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр экономики Алексей Соболев. Усиленная и военная составляющая украинской делегации, добавил президент.

Кроме того, он объяснил позицию Украины по мирным переговорам, подчеркнув, что сегодня Украина говорит не о честности, а о силе. "К сожалению, это время требует уважения исключительно к силе. Потому что если говорить о честности и ценностях, об уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены. И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только в словах", - сказал Зеленский.

