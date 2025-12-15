Сикорский указал на пророссийские симпатии премьер-министра Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распространил сообщение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он критикует решение о бессрочном замораживании российских активов, а также метко высмеял заявление Орбана в соцсети Х.

В сообщении Орбан жалуется, что Европейская комиссия якобы "обошла Венгрию" и "нарушает европейское законодательство средь бела дня".

Сикорский в ответ на это указал на пророссийские симпатии венгерского премьера.

"Виктор заслужил свой орден Ленина", - пошутил глава МИД Польши.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал репост поста Сикорского и бросился на защиту Орбана. Он снова заявил, что Венгрия не позволит втянуть ее "в вашу войну".

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!", - заявил Сийярто.

На этом дебаты не закончились между политиками и глава МИД Польши заявил, что Европа знает, на чьей стороне правительство Венгрии.

"Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне", - добавил Сикорский.

Замороженные активы РФ в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно решения ЕС по замороженным активам России. Орбан также отметил, что якобы это решение является "объявлением войны" и добавил, что Венгрия не будет "подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме".

Также мы писали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что группа стран Европейского Союза, которые расположены ближе других к России, начнут внедрять конкретные меры, чтобы усилить обороноспособность НАТО. Во время саммита Восточного фланга, который состоится во вторник, 16 декабря, страны должны договориться о сотрудничестве в развитии обороны и общей позиции в рамках ЕС по этой группе.

