Говорить о возможности создания демилитаризованной зоны на Донбассе не целесообразно, потому что как только мы выйдем из каких-то украинских территорий, то туда зайдут россияне. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".
"Даже если с болью, со стиснутыми зубами мы возможно смиримся с тем, что россияне отгрызли, заплатив огромными жертвами, некоторые наши территории и признаем их контроль над ними, то однако не может быть ситуации, когда мы сами выходим из какой-то нашей территории, потому что это не просто территория, а это люди", - подчеркнул он.
По его словам, мы не можем людям на Донбассе сказать, что президент США Дональд Трамп договорился о чем-то с российским диктатором Владимиром Путиным и теперь украинцам надо забирать свои вещи и оставлять все россиянам, чтобы там был "русский мир".
"Все эти разговоры о демилитаризованной зоне, что мы выходим, а россияне не заходят - это смешно. Как только мы выходим, то россияне заходят. Вакуума не бывает. Россияне уже сказали, что на какие-то территории не будет заходить российская армия, а туда зайдут полиция и Росгвардия, то есть "кадыровцы" и другие подразделения карателей Росгвардии", - отметил Дикий.
По его словам, Трамп считает компромиссом со стороны России то, что она не оккупирует Киев. Он добавил:
"Надеюсь, что эти танцы с бубном вокруг Трампа закончатся пшиком, а нам дальше воевать и побеждать".
Идея о демилитаризованной зоне на Донбассе
Как сообщал УНИАН, издание LMonde отмечало, что якобы украинская сторона готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, что предусматривает вывод украинских и российских войск с обеих сторон линии фронта.
Как писало издание, советник Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что такой шаг требует привлечения мониторинговых миссий и возможен только при условии взаимного отвода войск.
Позже советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил в комментарии журналистам, что Le Monde не вполне корректно подали заявление Подоляка, утверждая, что Украина уже согласилась на условие о демилитаризованной зоне. По его словам, Подоляк ОТМЕТИЛ, что обсуждать можно разные вещи. Он подчеркнул, что такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины.