Лидерам ЕС нужно будет взвешивать могут ли замороженные активы РФ поддержать долгосрочное финансирование Украины и как именно.

Европа, возможно, только что устранила один из самых надежных рычагов влияния Кремля - вопрос судьбы замороженных российских активов, пишет Forbes.

Издание отмечает, что это решение подтолкнуло Запад к принятию важного решения относительно будущего мирового порядка. 12 декабря текущего года Европейский Союз решил на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка на сумму примерно 246 миллиардов долларов.

В статье указывается, что новый подход ЕС основывался на статье 122 Договора о ЕС, которая является чрезвычайным положением, позволяющим Совету принимать исключительные экономические меры в условиях кризиса без необходимости единодушного согласия.

Издание добавляет, что дальше европейские правительства будут взвешивать, могут ли эти замороженные средства поддержать долгосрочное финансирование Украины и как именно. Согласно прогнозам, текущее финансирование Киева может иссякнуть до апреля 2026 года, поэтому европейские лидеры ищут способы поддержать оборону Украины и основные функции государства до 2026-2027 годов.

Юридические вопросы Euroclear

Большинство замороженных средств хранятся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг, находящемся в Брюсселе. Бельгия уже неоднократно заявляла о своих опасениях относительно юридических и финансовых рисков, если Россия примет ответные меры в виде судебных исков или ареста активов.

Издание подчеркивает, что эти опасения являются реальными. Центральный банк России уже объявил, что подает иск против Euroclear в суд в Москве, а Euroclear признал, что уже рассматривает более 100 судебных исков против него в российских судах.

Предложение Вашингтона

В мирном плане США, который состоял с самого начала из 28 пунктов, 14-м предлагается вывести замороженные средства РФ из-под европейского надзора, а большая часть денег вернулась бы в Россию. План Трампа предусматривал выделение примерно 100 миллиардов долларов, которые на практике использовались бы как контролируемый США капитал, инвестированный в Украину для ее восстановления.

Издание отмечает, что будущие чистые доходы распределялись равномерно между США и Украиной. Но этот план было трудно продать европейским лидерам, которые пытаются сохранить влияние на Россию, пока она не закончит войну и не компенсирует убытки Украины.

Тем временем за кулисами

В статье отмечается, что европейские политики понимают, что этот конфликт базируется на напряженной макрофинансовой ситуации и неустойчивых союзах с Америкой.

Валовой государственный долг США на данный момент превысил 38 триллионов долларов, тогда как по данным Reuters, иностранные активы в американских казначейских облигациях в 2025 году превысили 9 триллионов долларов.

Газета Le Monde в мае этого года писала о политической чувствительности иностранных активов Казначейства как потенциального козыря в торговых и безопасностных отношениях, на которые влияет нестабильность политики США.

Однако, говорится в статье, идея заключалась не в том, что союзники хотят "использовать как оружие" долг США, а в том, что финансовая инфраструктура системы альянсов больше не защищена от политики из-за переориентации Америки на Россию.

Проверка заявлений Трампа на достоверность

Дебаты в Вашингтоне запутали преувеличенные заявления президента Трампа о размере помощи США Украине. Издание приводит данные, что по оценкам Ukraine Support Tracker Кильского института, помощь США, предоставленная Украине до середины 2025 года, составила около 134 миллиардов долларов.

Подчеркивается, что эта помощь США бледнеет по сравнению с фактически предоставленной Европой помощью в размере 195 миллиардов долларов и является гораздо меньшей, чем 350 миллиардов долларов, которые, по утверждению президента Трампа, были предоставлены.

Издание считает, что когда Трамп приводит цифры, которые не подтверждаются надежными источниками, союзники вынуждены делать вывод, что обязательства Америки являются условными и подлежат переосмыслению на внутреннем уровне. Эта неопределенность стала стратегической уязвимостью, особенно учитывая то, что Европе предлагается взять на себя большую долю расходов на сдерживание.

Суть стратегии Европы

Решение Европы заморозить российские суверенные активы на неопределенный срок является стратегическим шагом. Тем самым сохраняется давление на Россию, обеспечивается финансирование Украины и уменьшается вероятность того, что Запад согласится на заключение соглашения.

Если Вашингтон будет колебаться между поддержкой и отказом от участия, ключевым вопросом станет способность Европы поддерживать Украину и обеспечивать сдерживание от агрессии РФ.

Система все еще опирается на один фундаментальный принцип: границы не меняются силой, а агрессия не приносит законных выгод.

Издание отмечает, что если Запад не сможет придерживаться этого принципа в Европе, тогда сложнее защищать его дома и в других странах, особенно в таких странах, как Тайвань.

По этой причине предстоящие встречи по долгосрочной поддержке Украины и структуры любого финансирования за счет активов следует рассматривать как критический момент.

В публикации подчеркивается, что для длительного мира нужна не бумага, а обеспечение соблюдения позиции, которая не вознаграждает агрессора.

Вывод

Шаг ЕС в отношении замороженных российских активов не является окончательным решением, поскольку Россия его оспаривает. Бельгия все еще остается осторожной, тогда как правовая база является деликатной и сложной.

"Европа превращает замороженные российские активы из повторяющейся политической уязвимости в стабильный стратегический инструмент, который поддерживает Украину, сохраняет рычаги влияния и гарантирует, что основные правила государственного суверенитета остаются фундаментальными для мира, в котором мы живем", - говорится в материале издания.

Помощь Украине из замороженных активов РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС, тогда она может согласиться поддержать выделение кредита Украине. Другие ключевые требования Бельгии включают покрытие остальными государствами ЕС потенциальных судебных расходов, если Москва начнет судиться с любым государством-членом ЕС. Также Бельгия настаивает, что сама компания Euroclear "не будет нести ответственности" за предоставление кредита под репарации.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержит решение Европейской Комиссии о предоставлении Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Он отметил, что эти планы "только продолжают страдания и убийства". Фицо также заявил, что "военного решения этого конфликта нет". Также он добавил, что "стратегия ЕС по этому конфликту является неправильной и неэффективной, а продолжение войны является ничем, кроме бессмысленных убийств без усиления позиции Украины в потенциальных мирных переговорах".

