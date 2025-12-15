На сегодня в большинстве областей Украины введен повышенный уровень опасности.

В большинстве обалстей Украины на 15 декабря объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"15 декабря в северных, центральных, восточных, Херсонской и Запорожской областях на дорогах гололедица", - говорится в прогноз.

Поэтому в указанных областях введен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода сегодня - прогноз на 15 декабря

В понедельник, 15 декабря, в Украине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах гололедица. На западе и юго-западе страны будет преобладать погода без осадков.

В западных, северных и центральных областях утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0°...+5°. На востоке и северо-востоке ночью -3°...-8°, а днем около 0°.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Прогнозируется небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

