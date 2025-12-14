Глава ГПСУ Дейнеко пограничникам на передовой: Вы держите позиции как настоящие титаны

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко совершил поездку в подразделения ГПСУ, которые защищают страну на востоке на линии боевого соприкосновения, а также на границе с Россией в Харьковской области.

Глава ведомства заслушал доклады командиров, ознакомился с оперативной обстановкой и условиями выполнения боевых задач. Командиры доложили, что ныне тактика противника сводится к массированным обстрелам, активному применению беспилотных летательных аппаратов и действиям малыми тактическими группами.

Отдельное внимание было уделено вопросам наращивания огневых возможностей боевых подразделений ГПСУ, развития разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, а также наращиванию использования наземных роботизированных систем.

Видео дня

В рамках поездки было проведено взаимодействие с органами местной власти и составляющими Сил обороны Украины. В частности, состоялась встреча с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадимом Филашкиным, во время которой подчеркивалась координация действий, обеспечение и поддержка пограничных подразделений.

"Спасибо за постоянную поддержку и за то, что на все наши обращения вы реагируете так, как должен реагировать настоящий руководитель - человек, ответственный за каждого. Благодаря этому взаимодействию мы каждый раз становимся крепче и мощнее", - подчеркнул Председатель ГПСУ.

В свою очередь Вадим Филашкин отметил, что ему очень приятно быть рядом с защитниками и выразил искреннюю благодарность от себя лично и от всех жителей Донецкой области.

"Именно благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины врагу не удается захватить Донецкую область. Берегите друг друга, поддерживайте братьев и сестер. Верю в нашу общую победу", - отметил он.

Стойкость и профессионализм пограничников, выполняющих задачи в составе Третьего армейского корпуса, отметил и руководитель корпуса Андрей Билецкий, подчеркнув их эффективность в сдерживании противника.

Вместе с ним Сергей Дейнеко подробно обсудил выполнение задач пограничными подразделениями в составе армейского корпуса.

За личную отвагу, самопожертвование и высокие результаты при выполнении боевых задач глава Госпогранслужбы вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды, а также огнестрельное оружие. Отдельно отмечены военные, которые прошли путь от окопов до командных должностей - они получили свои первые офицерские погоны.

"Спасибо вам за мужество и героизм. Вы держите позиции, как настоящие титаны. Понимаю, что прошу о сложном, но берегите себя. Каждый из вас имеет уникальный боевой опыт, которого не имеет ни одна страна мира. Для государства, для родных, для нас вы - герои. Самая большая наша ценность - это вы", - обратился к пограничникам глава службы.

Также Сергей Дейнеко подчеркнул:

"Побеждаем умом, опытом и нашим стремлением как можно скорее уничтожить эту нечисть. Спасибо за каждый результат и каждого уничтоженного оккупанта. Украинские пограничники - настоящие воины. Слава Украине!"

