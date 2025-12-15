Предупреждение объявлено и по Харьковской области.

В Харькове на два дня, 15 и 16 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"15-16 декабря по городу и области на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Они закрыкали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

На Харьковщине из-за гололеда введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

15 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода. По области в утренние и дневные часы пройдет снег и мокрый снег. Возможен слабый гололед, днем местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха 0°...-5°. В Харькове сегодня утром и днем ожидается снег и мокрый снег. Возможен слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха -1°...-3°.

16 декабря на Харьковщине сохранится облачная погода. Ночью пройдет снег и мокрый снег, днем местами возможны небольшие осадки. Местами будет наблюдаться туман, гололед и налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-6°, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

17 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами возможен туман и гололед, на дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°...-5° днем -2°...+3°.

