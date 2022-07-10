Всем кто согласился на контракт, обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы".

В РФ ввиду значительных потерь на войне в Украине и нехватки желающих идти на войну рекрутируют новобранцев среди осужденных.

Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, в РФ активизировали набор в частные военные компании, рекрутируют в местах лишения свободы.

В частности, это происходит в Республике Адыгея. "Зекам" обещают полную амнистию после подписания и исполнения контракта. Сбор рекрутов происходит на военном полигоне близ хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ЧВК "Вагнер".

Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Статья, по которой был осужден конкретный человек – не имеет значения. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы – отмечает разведка.

При этом, все "зэки" должны носить специальные жетоны, которые указывают на их статус.

"В ходе собеседований, которые проводятся военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, новобранцам сообщают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 000 добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач - установление контроля над дорогами на направлении Изюм - Славянск - Бахмут", – говорится в сообщении ГУР.

Кроме этого, по данным нашей разведки, управление ФСБ РФ по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 уголовного кодекса РФ (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации ВС РФ и их участия в агрессии против Украины). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

В то же время, как свидетельствуют перехваченные записи разговоров оккупантов, те платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о "демобилизации" вояки из армии РФ и возвращении домой.

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