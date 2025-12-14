Рябцев уточнил, что исправить ситуацию принципиально может размещение энергогенерирующих мощностей в самой Одесской области.

После российских атак на энергетику жителям Одесской области пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения электроэнергии, чем в пределах трех-четырех очередей. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, не все потребители в Одесской и Николаевской областях пока имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы. В то же время он отметил, что продолжительность отключений в этих регионах будет значительной, ведь Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы. Рябцев пояснил, что область имеет ограниченное количество линий электропередач, которые соединяют ее с регионами, где сосредоточены объекты генерации, и быстрое восстановление стабильного энергоснабжения является сложным.

"Поэтому надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации - это увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов", - пояснил эксперт.

Также Рябцев обратил внимание, что нынешние атаки РФ имеют две стратегические цели. Первая заключается в попытке нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины вдоль Днепра и фактически разделить ее на две части. Вторая - отделить от системы периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области, которые имеют ограниченное количество электростанций, высокое потребление электроэнергии и небольшое количество межрегиональных линий электропередач.

По его словам, осознавая эти уязвимости, российские войска наносят удары по подстанциям, обеспечивающим перераспределение электроэнергии внутри страны, а также по самим линиям электропередач. Он отметил, что такие линии невозможно защитить по всей длине, а их повреждение, особенно в случае высоковольтных сетей, затрудняет и существенно затягивает восстановление электроснабжения.

"Они (линии - УНИАН) не могут быть защищены по всей протяженности и поэтому любое прерывание энергоснабжения, повреждение самой линии, учитывая то, что речь идет о высоковольтной линии с высоким напряжением, сложное, потому что обычными средствами быстро восстановить энергоснабжение в случае повреждения таких линий невозможно", - пояснил специалист.

В то же время Рябцев отметил, что энергетики сейчас имеют необходимые резервы оборудования и готовы восстанавливать сети, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

Комментируя возможное влияние ситуации на Юге на другие регионы Украины, эксперт заявил, что управляемые отключения в Одесской области не скажутся на работе энергосистемы в других областях. Он пояснил, что удары по отдельным подсистемам не имеют существенного влияния на систему в целом, которая сохраняет целостность и управляемость.

Рябцев также уточнил, что нынешние отключения не являются блэкаутами, а относятся к управляемым - аварийным или экстренным - и осуществляются по командам диспетчеров. По его словам, энергетики понимают, какие именно объекты повреждены и какие действия необходимы для восстановления электроснабжения.

"Эти отключения, которые сейчас есть в Одесской области, это не блэкауты, это управляемые отключения - аварийные, экстренные, но они происходят по команде диспетчера, когда энергетики знают, что повреждено, где и что делать, чтобы восстановить энергоснабжение. Блэкаут происходит тогда, когда есть "эффект домино", когда выходит из строя все и энергетики не могут ничего восстановить", - пояснил эксперт.

Российские удары по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 13 декабря Россия атаковала Одессу ракетами и дронами, из-за чего в городе исчезло тепло, вода и свет, не работает городской электротранспорт. По данным Воздушного командования "Юг", РФ атаковала регион ударными дронами, баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

В ночь на 14 декабря оккупанты снова атаковали Одесскую область - произошло поражение объектов гражданской инфраструктуры - объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

