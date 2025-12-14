Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники утверждают, что остаются значительные разногласия, которые необходимо решить.

В воскресенье высокопоставленные представители президента Трампа начали двухдневные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает издание The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что администрация США усилила давление на Киев, чтобы тот отказался от сопротивления и согласился на мирное соглашение с Россией до конца года. Издание добавляет, что переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в борьбу, даже без участия России.

Указывается, что Вашингтон настаивает на принятии быстрого решения, тогда как президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники утверждают, что остаются значительные разногласия, которые необходимо решить.

В частности, Украина не соглашается на вывод своих войск из тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые еще контролирует. Европейские и украинские чиновники настаивают на том, чтобы США четко указали, какие действия они собираются предпринимать, если Россия нарушит мирное соглашение и может снова напасть на Украину.

По данным издания, оба вопроса будут в центре внимания переговоров в Берлине. Трамп заявлял, что его также приглашали принять участие во встрече, но он выразил сомнения относительно целесообразности этой поездки. Поэтому в Берлин президент США отправил своего специального посланника по России Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

Издание отмечает, что Уиткофф сначала должен встретиться с представителями Украины, а затем - с европейскими лидерами. В течение последних нескольких недель спецпосланник Трампа курсировал между встречами с Кремлем в Москве и отдельными переговорами с Киевом в США или Европе.

В публикации отмечается, что по словам официальных лиц России, мирный план США является хорошей основой для обсуждения. Однако неизвестно, примут ли они его.

По мнению многих европейских лидеров, Кремль не стремится к завершению войны. В случае победы России в войне в Украине, Европа и все страны НАТО волнуются, что РФ может начать конфликт со своими европейскими соседями.

"То, что происходит в Украине, может произойти и со странами-союзниками", - цитирует издание слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которые он произнес в четверг в Берлине.

Издание указывает, что в плане США есть пункт, который предусматривает, что Киев согласится не бороться за возвращение территорий, которые Россия уже оккупировала. Это может означать официальное признание Вашингтоном аннексии Москвой частей Украины.

Прогнозируется, что это условие может осложнить надежды Киева на вступление в НАТО. Также в случае согласования Украины на план США, Россию могут вернуть в мировую экономику, в частности через совместные американо-российские проекты.

Издание поделилось словами президента Украины, которые он произнес, отвечая на вопрос журналистов, что ему жаль из-за того, что мирные переговоры определяются не ценностями, а политикой силы.

"Послушайте, сегодня мы говорим не о честности, а о власти. Потому что если говорить о честности, ценностях и уважении к международному праву, то россиян надо было осудить с самого начала", - сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, самым справедливым вариантом было бы начать переговоры с Россией на основе текущей линии фронта, а не принудительного отступления. Зеленский также добавил, что в случае отступления украинских войск с этой территории, Россия также должна согласиться отвести свои войска.

Издание цитирует заявления нескольких высокопоставленных чиновников администрации Трампа, что Украина проигрывает сейчас войну и это произойдет при условии, если боевые действия будут продолжаться. Это при том, что украинские военные и другие европейские чиновники убеждены, что Украина сможет защищаться еще по крайней мере год, особенно если союзники будут оказывать и дальше военную и финансовую поддержку.

В статье говорится, что Великобритания, Франция и другие европейские страны разработали детальные планы по видам помощи, которую они могли бы предоставить Украине, включая возможное развертывание сил безопасности. Более того, эти планы они уже обсудили с американскими военными чиновниками.

Однако, отмечает издание, ссылаясь на полученную информацию от Украины и Европы, Вашингтон еще не принял политического решения относительно помощи, которую он предоставит.

Поскольку, как признал Зеленский, членство в НАТО, похоже, заблокировано, он сосредоточен на юридически обязывающих гарантиях безопасности от США и Европы. Они будут похожи на те, что закреплены в статье 5 учредительного договора НАТО.

В то же время советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, как указывается в публикации, заявил, что Москва будет решительно против, если предложения, разработанные Киевом и Брюсселем, будут включены в мирный план. Ушаков отметил, что Россия, вероятно, будет против положений, предусматривающих создание демилитаризованной зоны в Донецкой области.

Мирный план США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от США пока не было реакции относительно последних предложений по мирному плану. Также Зеленский отреагировал на слова Трампа, что якобы только ему не нравится предложение США по завершению войны. По мнению президента Украины, финальный вариант мирного плана не будет нравиться всем.

Также мы писали, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что поскольку Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО, первой гарантией безопасности должны стать системные, масштабные и понятные поставки оружия для ВСУ со стороны США и ЕС. То есть, например, прописать, какое оружие в течение следующих 10 лет они готовы предоставить Украине. Вторая гарантия - членство Украины в ЕС. Кулеба подчеркнул, что для устранения угрозы со стороны РФ следует показать Путину, что Украина не буферная зона, а часть Европы.

