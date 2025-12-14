Эксперты называют два вида самых умных существ в океане.

Нет однозначного мнения относительно того, какое животное океана самое умное, но в основном эксперты в этом контексте называют дельфинов и осьминогов, пишет discoverwildlife.

Отмечается, что дельфины очень умные и социальные животные благодаря большому мозгу. Обычно они живут в группах - стаях - и образуют тесную связь с другими дельфинами. Каждая особь издает особый свист, и этот звук они используют для идентификации себя. Эти животные знают особые звуки других дельфинов, а также могут распознавать членов своей стаи по вкусу их мочи. Дельфины даже имеют свой собственный характер: некоторые из них общительны, другие - более застенчивы.

В статье говорится, что подобно летучим мышам, у этих существ есть хитрый способ чувствовать окружающий мир: они создают эхолокационные щелчки, чтобы ориентироваться в темных или мутных водах и находить пищу с помощью звука.

Некоторые виды, например афалина обыкновенная, дельфин ризо, имеют особые типы клеток мозга, которые называются веретенообразными нейронами. Благодаря им эти животные способны социализироваться, иметь эмпатию.

Способность решать головоломки проявляется в том, как дельфины охотятся. Например, "ракушка" - это когда они ловят рыбу в ракушку и вытаскивают ее на поверхность, где могут легко проглотить. Другая головоломка - "губка". Это когда они держат губку в клюве во время поиска пищи, чтобы защититься от царапин о камни или кораллы.

В материале отмечается, что осьминоги также очень умны, но их интеллект другой. У этих животных один центральный мозг, а две трети нейронов размещены в руках. Это означает, что каждая рука имеет собственный своеобразный "мини-мозг" и может действовать независимо. Это особенно полезно, когда существо охотится. Они также могут чувствовать вкус всего, к чему прикасаются, благодаря специальным клеткам в своих присосках.

Хотя большинство видов осьминогов ведут одиночный образ жизни, это не означает, что они не могут коммуницировать. Удивительная способность осьминога молниеносно менять цвет и узор своей кожи полезна для камуфляжа, но также может использоваться для общения.

Также осьминоги могут разгадывать головоломки, открывать банки, распознавать разных владельцев. Известно, что они брызгают водой на тех, кто им не нравится. А в дикой природе некоторые виды используют инструменты. Кокосовые осьминоги получили свое название из-за своей склонности носить кокосовую скорлупу для защиты.

Ранее УНИАН писал, какие животные на самом деле являются самыми быстрыми в мире. Так, самым быстрым наземным млекопитающим в мире является гепард - он развивает скорость до 120 км/ч. В море таких два вида: черный марлин и парусник. Они развивают скорость соответственно 128 и 109 километров в час. Самая быстрая птица в мире - сапсан. Он за час может пролететь 88 км.

