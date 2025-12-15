Вследствие атаки поражено несколько объектов, теперь жители Белгорода и Ростова сидят без света и отопления.

Ночью Москву атаковали дроны, в городе раздавались взрывы. Также атаке подверглись Ростов и Астрахань.

По данным московского мэра Сергея Собянина, противовоздушная оборона сбила 18 дронов нам городом.

Местные паблики сообщили, что взрывы раздавались в Истринском районе Москвы и подмосковном городе Кашира.

Из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропорты "Домодедово" и "Жуковский", но эти ограничения в настоящее время уже сняты.

Кроме этого ростовский губернатор сообщил о массированной атаке дронов. "Прошлой ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы", - заявил глава Ростовской области Юрий Слюсар.

Хотя Слюсарь не предоставил информации о последствиях, местные паблики сообщили, что в Ростове ряд районов остался без отопления из-за остановки работы ТЭЦ-2.

А в области жители Каменского района остались без водоснабжения, поскольку работа водозабора и насосной станции приостановлена.

Кроме того, по некоторым данным, вероятно, ночью получил поражение Астраханский газоперерабатывающий завод. Спутники NASA зафиксировали пожар в районе склада хранения серы и на установке получения гранулированной серы на территории завода.

Также в Белгороде после попадания дрона в ТЭЦ "Луч" город частично остается без света.

Удары по РФ

В ночь на 7 декабря беспилотники атаковали Саратов, в результате чего местные жители слышали громкие взрывы. Тогда в центральной и северной части города прозвучало около 5 взрывов.

28 ноября Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже подвергся атаке украинских дронов. Тогда там произошли взрывы с возгоранием.

А 5 декабря в столице Чечни в высотном здании "Грозный-сити" прогремел взрыв из-за попадания украинского дрона. По данным телеграм-канала Astra, в этом здании расположены совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком.

