Много лет подряд европейское население сокращается. Даже в тех странах, где родители имеют гарантированную поддержку государства.

На фоне многолетнего падения рождаемости Европа оказалась на грани большого сокращения населения. Как говорится в подробной статье Washington Post, это вызывает тревогу многих правительств из-за сокращения рабочей силы и возможности экономической неплатежеспособности.

Поэтому правительства пытаются сочетать льготы, стимулы и идеологию, чтобы спровоцировать бэби-бум. Однако пока с этой задачей не справилась ни одна страна, даже среди тех, как внедрили самые щедрые льготы для семей с детьми.

В частности, экономические стимулы рожать имеют жители Скандинавии. Однако им пришлось создали специальные комиссии для рекомендации новых стратегий и объяснения того, почему мощные программы социального обеспечения не смогли предотвратить резкое падение уровня рождаемости.

Значительно упала рождаемость и во Франции - на 18 процентов за последнее десятилетие. Там за поднятие рождаемости выступил президент Эмманюэль Макрон. Италия предоставляет бонусы работающим матерям с двумя или более детьми. Польша в прошлом году увеличила ежемесячную выплату семьям - 220 долларов на каждого ребенка ежемесячно. В октябре президент Польши подписал закон о значительных налоговых льготах для родителей с двумя или более детьми.

Финансовые стимулы рассматривают и в США. Администрация Дональда Трампа уже сделала несколько первых политических шагов, в частности, предусмотрела выделение 1000 долларов на счета для новорожденных, доступ к которым можно будет получить по достижении 18 лет.

"Но опыт Европы говорит, что даже огромные правительственные программы могут привести лишь к незначительным изменениям. Даже самые лучшие успехи лишь замедлили темпы сокращения населения, а не вернули его обратно", - говорится в статье.

Текущие коэффициенты рождаемости

До 1960-х годов большинство стран Европы поддерживали уровень рождаемости выше 2,1 детей на женщину, что является необходимым для поддержания численности населения. Затем начался спад, хотя и неравномерный: коэффициенты в скандинавских странах оставались относительно высокими до начала 2010-х годов, тогда как другие страны, особенно в Восточной Европе и Средиземноморье, погрузились раньше и глубже. Но сейчас они в основном достигли одинакового уровня. Только 5 из 27 стран ЕС имеют уровень рождаемости выше 1,5, и ни одна не превышает 1,9. Уровень рождаемости по всему ЕС находится на рекордно низком уровне - 1,38 рождений на женщину.

Иммиграцию часто рассматривают как решение для стран с сокращением населения. Но в течение следующих десятилетий эта проблема становится еще более опасной. Уровень рождаемости упал ниже уровня воспроизводства населения во всех регионах мира, кроме стран Африки к югу от Сахары.

Уровень рождаемости в Китае не восстановился даже после того, как Коммунистическая партия отменила политику одного ребенка в 2016 году. Индия, самая населенная страна мира, переживает резкое сокращение рождаемости. Ее столица, Нью-Дели, имеет уровень рождаемости на уровне южной Европы и является одним из самых низких в мире.

Программы Венгрии

Авторы разобрали опыт Венгрии, которая уже много лет расширяет политику стимулирования рождаемости. Сейчас там создана система выплат, которая по своей щедрости напоминает скандинавскую. В целом Венгрия тратит 5% ВВП на семейную политику.

Среди льгот - отпуск для бабушек и дедушек по уходу за внуками, сниженные ставки по ипотеке супружеским парам, которые планируют рождение детей, займы в размере 30 000 долларов, которые родителям 3 и более детей не нужно возвращать. С 1 октября женщины с тремя детьми получили пожизненное освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц. В следующем году матери в возрасте до 40 лет с двумя детьми также будут освобождены от уплаты.

"Какое-то время политика Венгрии выглядела явным триумфом. Орбан начал вводить стимулы около 15 лет назад, сразу после того, как население Венгрии впервые за десятилетие упало ниже 10 миллионов", - пишут авторы.

Они напомнили, что на тот момент коэффициент рождаемости в Венгрии составлял 1,25. И этот показатель был одним из самых низких в Европе. В течение следующего десятилетия мировая рождаемость резко упала. Но в Венгрии коэффициент рос: к 2015 году он вырос до 1,45, а к 2021 году - до 1,61. Затем направление изменилось - и упал до 1,39 к 2024 году. И теперь он почти равен среднему показателю по ЕС.

Этот спад "поставил венгерскую программу на спорную территорию". Она до сих пор не решила некоторые из серьезных проблем, связанных с воспитанием детей. Правительство сосредоточилось на стимулировании рождаемости, пренебрегая государственными системами, которые делают семейную жизнь жизнеспособной. В частности, не исправлено плохое состояние государственного образования, недоступность частных альтернатив и запущенная система здравоохранения

Некоторые эксперты говорят, что стимулы просто поощряли людей, которые уже хотели детей, рожать их раньше. В одном из недавних комментариев прямо отмечалось, что программа "провалилась". Правительство признало, что Венгрия, вероятно, не достигнет заявленной цели - уровня рождаемости на уровне воспроизводства населения (то есть коэффициента 2 или выше) - к 2030 году.

Анализ усилий правительств

Академические исследования рисуют неоднозначную картину относительно эффективности стимулирующих усилий для создания условий для бэби-бума. Единовременные выплаты, как правило, имеют кратковременный эффект. В Южной Корее, которая имеет один из самых низких в мире уровней рождаемости, детские бонусы в конце концов преимущественно получали родители, которые все равно планировали иметь ребенка. Исследования показывают, что эти показатели можно повысить с помощью устойчивых программ, которые охватывают многие социальные аспекты, включая уход за детьми и родительский отпуск.

Исследовательница из Финляндии Анна Роткирх сказала, что в жизни молодых людей одновременно действует несколько сил, которые влияют на их решение отложить отцовство или отказаться от него:

"Социальные сети идеализируют жизнь, полную путешествий и индивидуализма. Приложения для знакомств создают впечатление большого выбора, что затрудняет поиск партнера и создание семьи. Поколение молодых людей, которые сами выросли в маленьких семьях, не очень понимают, что значит быть рядом с ребенком - не только связанную с этим работу, но и тактильные радости".

Заместитель директора Венского института демографии Томаш Соботка недавно участвовал в проведении моделирования того, когда человечество может достичь критически опасного порога, если уровень рождаемости останется таким, как прогнозируется. Ответ: 3484 год. И он считает, что в целом у человечества есть более насущные проблемы.

Но развитые страны создали системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, которые зависят от людей трудоспособного возраста, которых значительно больше, чем пенсионеров. И это было так на протяжении последних веков.

Тридцать лет назад в Западной Европе на каждого пожилого человека приходилось четыре взрослых в возрасте до 65 лет. Сейчас это соотношение составляет примерно 3 к 1. К 2050 году оно будет меньше 2 к 1.

А к 2100 году, согласно прогнозам ООН, в Западной Европе будет больше людей в возрасте 85 лет, чем людей в возрасте 5 лет. Консалтинговая фирма McKinsey & Company заявила, что этот дефицит молодежи толкнет общества в "неизведанные воды", подавляя экономический рост, поскольку молодые поколения будут нести огромные расходы на пенсионеров.

Исследование ООН о причинах демографического кризиса

Как писал УНИАН, по данным ООН, существуют несколько главных причин мирового демографического кризиса. Первая это финансовые факторы, когда молодые семьи не имеют жилья и гарантий занятости. Также среди причин отказа от рождения детей проблемы со здоровьем и страхи, связанные с глобальными проблемами мира: войнами, пандемиями и тому подобное.

