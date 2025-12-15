Многие граждане Советского Союза стали владельцами собственного жилья.

В современности часто можно услышать нарратив о том, что в СССР жилье выдавали бесплатно всем трудящимся людям. И это правда, но лишь частично - узнайте, сколько стоили квартиры в 70 годы, а также в другие временные промежутки жизни в СССР, кто и как мог стать владельцем жилья.

Можно ли было в СССР купить квартиру и сколько она стоила

В Советском Союзе существовало два типа квартир - государственные и кооперативные. Жилье первого типа как раз "выдавали", но на определенных условиях - не просто так, а вот квадратные метры второго типа можно было купить самостоятельно, если на это были средства.

Государственное жилье

Для того, чтобы получить квартиру от государства, нужно было встать в очередь, и приоритет в этой самой очереди устанавливался в зависимости от количества человек в семье, наличия детей, должности претендента на жилье, сферы и предприятия, на котором он работает. Район выбрать было нельзя - за каждым заводом или другим учреждением был закреплена определенная локация в том или ином городе, и только там можно было получить квартиру.

Жилье давали не сразу - своей очереди можно было ждать 3, 5, 10, а то и 15 лет. За это время люди успевали обзавестись детьми, но все равно жили с родителями или переезжали в общежития. Чтобы не ждать так долго, советские граждане пытались устроиться в организации, которые сами строили дома для своих сотрудников. Таким образом можно было стать владельцем заветного ордера сразу после окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию. Нередко можно услышать мнение, что СССР квартиры бесплатно не выдавал - взамен человек отдавал свои силы, время и годы жизни, пока работал на заводе или в организации, ожидая получения жилья, или же сам своими руками строил многоквартирный дом, так что это нельзя назвать подарком от государства.

Интересно, что квартира все равно не принадлежала человеку - он становился пожизненным ее арендатором, не имел законного права дарить или продавать имущество, и единственное, что не было запрещено - обмен. После смерти такое жилье могли унаследовать члены семьи, а если этого не происходило, то квартира возвращалась государству. Стать полноправным собственником жилья люди смогли только после 1991 года, когда СССР перестал существовать, тогда квартиру можно было приватизировать, а затем продать или подарить кому-то другому.

Кооперативное жилье

Второй вариант, который также был доступен для советских граждан, желающих стать владельцами собственного жилья - покупка квартиры. В 1958 году в СССР появились ЖСК (жилищно-строительные кооперативы). Человек, вступая в такую организацию, платил взнос в размере 20–30% от стоимости жилья, а всю остальную сумму - в рассрочку. Важно, что советский гражданин, вступивший в кооператив, уже не мог встать в очередь и претендовать на государственную квартиру, поэтому такой способ был не очень популярен.

К тому же, довольно дорого стоила такая кооперативная квартира в СССР - цена ее варьировалась в зависимости от количества комнат, площади, района, города, региона, типа самого дома, и многих других нюансов. Например, в период с 1970 по 1980-й год, в течение 10 лет, в центральных регионах СССР 1 квадратный метр стоил около 160 рублей, на Севере и в других частях страны с суровым климатом - до 200 рублей. "Однушку" можно было купить за 5-6 тысяч, "трешку" - за 11 тысяч. То, сколько стоили квартиры в 1985 году, не секрет - по некоторым данным, с 1980 по 1990-й год цены заметно выросли - за "двушку" площадью около 42 квадратных метров нужно было отдать от 15 000 до 22 000 рублей.

Примечательно и то, какими были условия приобретения такого жилья - советский гражданин должен был сразу выплатить 20-30% от стоимости (например, если это трехкомнатная квартира за 11 тысяч, то наличными ему необходимо было отдать 2200-3300 рублей при ежемесячной средней зарплате около 160-200 рублей), а остальная сумма - это ипотека на 10-15 лет без процентов или не более чем под 2% годовых.

