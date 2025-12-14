'Россия является угрозой': Восточный фланг НАТО начинает оборонительную работу

На саммите в Финляндии обсудят проекты по обороне НАТО и их финансирование.

На следующей неделе группа стран Европейского Союза, которые расположены ближе других к России, начнут внедрять конкретные меры, чтобы усилить обороноспособность НАТО против восточного соседа. Такое заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо цитирует Bloomberg.

Орпо заявил, что во время саммита Восточного фланга, который пройдет во вторник в Хельсинки, страны должны договориться о сотрудничестве в развитии обороны и общей позиции в рамках ЕС по этой группе. Во встрече принимают участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

"Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы", - сказал Орпо.

Видео дня

Лидеры хотят "послать четкий сигнал Брюсселю" и получить средства на проекты, сказал он. На начальном этапе должны быть выделены около 1,5 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов США). Но в следующем многолетнем бюджете, который начинается с 2027 года, средства на оборону могут достичь 135 миллиардов евро, сказал Орпо. Группа, которую он созывает, планирует подать заявку на получение средств для использования на оборону восточного фланга, включая улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, обнаружение и противодействие беспилотникам, а также развитие сухопутных войск, сказал он.

Межевание Финляндии с РФ

Как писал УНИАН, Финляндия уже начала подготовку к обороне от возможного российского нападения. Общая граница между этими странами имеет 1300 километров, преимущественно лесных насаждений. И пока граница обозначена только столбиками, и не имеет серьезных укреплений.

Вас также могут заинтересовать новости: