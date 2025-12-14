Украинские дроны выбрали точное место удара по танкерам РФ: эксперт удивился мастерству

Место повреждения танкеров продемонстрировало тактику ударов, выбранную для вывода судов из строя.

Украинские морские дроны-камикадзе Sea Baby, вероятно, поражали нефтяные танкеры из "теневого флота" РФ не наугад, а в специально выбранные зоны. Таким образом они достигли своей цели - вывод танкеров из строя, но и одновременно минимизировали риск разлива нефтепродуктов, пишет военный портал "Милитарный".

На фото пораженных судов, обнародованных обозревателем TankerTrackers, можно увидеть, что танкер IMO 9832559, который на тот момент назывался VIRAT, теперь его переименовали в PROMETEY, получил поражение в районе машинного отделения.

"Вероятно, основной целью атаки было именно обездвиживание судна и невозможность его дальнейшей эксплуатации, учитывая высокую стоимость и техническую нецелесообразность ремонта", - говорится в статье.

Аналитики пишут, что имеющиеся фотографии и видеозапись атаки демонстрируют, что дроны избегали поражения грузовых резервуаров с нефтепродуктами. Ведь даже минимальная утечка груза судна могла бы привести к серьезным экологическим последствиям в регионе.

Аналогичным образом были поражены и другие танкеры российского теневого флота - KAIRO и DASHAN удар по которому также пришелся на зоны конструкции, удаленные от нефтяных цистерн.

"Эти три судна принадлежат к нелегальной логистической сети, которую Россия использует для обхода международных санкций. Они направлялись пустыми в порт Новороссийск для загрузки нефтепродуктами", - отметили журналисты.

Операция в Черном море

Как писал УНИАН, 28 ноября стало известно о пожаре на двух танкерах в Черном море. Оба принадлежали к теневому флоту и использовались Россией для перевозки нефти в обход санкций.

По данным источников, операция была совместным действием 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

