В частности, производители начали снимать с производства некоторые модели с ДВС, сосредоточившись на выпуске электромобилей.

Многие производители регулярно пересматривают линейки своих автомобилей, снимая с производства модели, которые по тем или иным причинам больше нецелесообразно выпускать. Уже в 2026 году с производства будет снято большое количество моделей автомобилей.

В SlashGear рассказали, какие автомобили снимут с производства в 2026 году. Всего в издании выделили 34 различные модели.

Какие автомобили снимут с производства в 2026 году:

Kia Soul

Ford Escape

Lincoln Corsair

Kia Telluride

Chevrolet Malibu

Subaru Legacy

Acura TLX

Audi A4

BMW X4

Cadillac XT4

Cadillac XT6

Infiniti QX50

Infiniti QX55

Jeep Wagoneer

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe

Volvo S60

Volvo S90

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

Acura ZDX

Polestar 2

Toyota bZ4X

Nissan Ariya

Lexus RC

Lexus RC F

BMW M8 Coupe

Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Cayman

Cadillac CT4-V Blackwing

Cadillac CT5-V Blackwing

Ford Edge

Lincoln Nautilus

Почему эти автомобили снимают с производства

В издании поделились, что некогда популярный Kia Soul планируют снять с производства из-за сильного падения продаж модели в последние годы. Эту нишу заняли другие компактные кроссоверы Kia.

Также из-за снижения спроса с производства планируют снять Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Acura TLX, Cadillac XT4, Cadillac XT6, Mercedes-Benz EQB, Lexus RC и RC F, Volvo S60 и Audi Q8 e-tron.

Кроме того, есть автомобили, которые попали под так называемую "оптимизацию" модельного ряда. Например, Audi A4, BMW X4 и Toyota bZ4X перестанут выпускать, чтобы они не конкурировали с другими моделями своих брендов.

Причиной отказа от производства Ford Escape стало то, что бренд собирается сосредоточиться на выпуске электромобилей. По этой же причине в 2026 году перестанут выпускать Lincoln Corsair, который разделяет много компонентов с Ford Escape.

В издании отметили, что премиальный бренд Infiniti столкнулся со значительным падением спроса на свои автомобили за последние несколько лет. Из-за этого производитель собирается полностью пересмотреть свой модельный ряд, отказавшись от выпуска кроссоверов QX50 и QX55.

Также некоторые модели снимут с производства, чтобы они уступили место новым поколениям. В частности, кроссовер Kia Telluride уже в 2027 году получит новое поколение, а спорткары Porsche Boxster/Cayman в 2026 году впервые станут электромобилями.

Торговая политика президента США Дональда Трампа также повлияла на некоторые модели автомобилей. В издании упомянули Volvo S90, который производится в Китае, а импорт попадает под повышенные пошлины, введенные администрацией американского лидера, из-за чего седан больше не будет доступен на рынке США, но его все еще можно будет купить в других странах.

Два крупных автопроизводителя объединились для борьбы с китайскими конкурентами

Ранее Renault Group и Ford Motor Company объявили о стратегическом партнерстве по разработке двух электромобилей под брендом Ford на платформе Ampere от Renault. Соглашение направлено на расширение предложения электромобилей Ford для европейских потребителей, что должно повысить конкурентоспособность обеих компаний на рынке Европы.

Первая модель должна появиться в автосалонах в начале 2028 года. По словам экспертов, партнерство - часть новой стратегии Ford для европейского рынка и позволит обоим автопроизводителям разделить расходы на разработку и производство в условиях растущей конкуренции.

