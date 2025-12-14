Билльстрём подчеркнул, что НАТО нужно перестать терять времени на создание необходимой системы обороны.

Угроза, которую Россия представляет для восточного фланга НАТО, никогда не исчезнет. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью Newsweek.

По его словам, независимо от исхода войны в Украине, Россия останется угрозой для Европы, которой необходимо срочно наращивать свой потенциал для защиты. Он подчеркнул, что Москва причастна к вторжению дронов в воздушное пространство стран НАТО.

"Даже после войны мы действительно должны осознавать угрозу, которую Россия будет представлять для таких стран, как Швеция и ее соседей на этом фланге НАТО", - заявил Билльстрём.

Видео дня

Экс-глава МИД Швеции уверен, что РФ после завершения войны в Украине будет реваншистской, если потерпит полное поражение, либо по-прежнему будет представлять угрозу, даже если добьется частичного успеха.

"Если не положить конец попыткам России воссоздать свою империю за счет небольших государств на своих границах, это просто будет продолжаться: подрывная деятельность, гибридные атаки, кибератаки - все то, что мы сейчас наблюдаем. Поэтому важно не терять времени на создание необходимой системы обороны", - предупредил Билльстрём.

Экс-глава МИД Швеции в разговоре с журналистами отметил, что полномасштабное вторжение России в Европу, вероятно, не произойдет в ближайшее время. Тем не менее, он уверен, что гибридная угроза все равно будет присутствовать.

В НАТО призвали готовиться к масштабной войне с РФ

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса являются "следующей целью России". По его словам, НАТО должно приложить все усилия, чтобы предотвратить новую войну.

Рютте подчеркнул, что многие члены НАТО не чувствуют неотложности угрозы со стороны РФ в Европе и не понимают, что для предотвращения такой войны нужно быстро увеличить расходы на оборону и производство.

Вас также могут заинтересовать новости: