Стороны обсуждали версию мирного плана, которая состоит из 20 пунктов.

На переговорах между Украиной и США, которые продолжаются в Берлине при участии президента Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа удалось достичь "значительного прогресса". Об этом Уиткофф написал в сети Х, комментируя переговоры.

Он сообщил, что встреча украинской и американской делегаций продолжалась более пяти часов.

"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", - говорится в сообщении, которое имеет статус отчета по результатам первого дня переговоров.

Отмечается, что утром в понедельник, 15 декабря, представители делегаций снова встретятся для продолжения обсуждения.

Переговоры в Берлине: что известно

Как писал УНИАН, 14 декабря началась встреча делегаций в Берлине. В составе украинской делегации также присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. А с американской стороны также принимал участие зять президента США Джаред Кушнер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц встречал представителей делегаций и присутствовал в начале, но вскоре покинул переговорную комнату.

