Эксперимент начался ещё в 2021 году.

В 2021 году нейроинженер Виктор Тот объявил о забавном и амбициозном эксперименте: учёный пытался научить крыс играть в DOOM. Спустя четыре года проект вернулся, и грызуны за это время явно освоились в шутере.

Раньше крыса просто бежала по трекболу, а её движение переводилось в шаг вперёд в игре, но новая версия системы поддерживает более сложную навигацию и дополнительные действия. Самое заметное изменение - появление механизма стрельбы - у животных теперь есть физический триггер, с помощью которого они могут активировать выстрел в игре.

Сильно обновили и визуальную часть. Вместо плоских экранов используются изогнутые AMOLED-дисплеи, которые охватывают поле зрения крысы. Для ориентации в пространстве система применяет мягкие направленные потоки воздуха. Если животное упирается в стену, оно получает тактильный сигнал в область мордочки.

Важно, что никакие нейроимпланты в эксперименте не используются. Всё построено на внешних датчиках, трекинге движений и обучении через поощрение, в качестве награды по-прежнему используется подслащённая вода.

Действия животного напрямую переводятся в стандартные команды DOOM, а система оценивает и закрепляет нужное поведение.

Разумеется, речь всё ещё не идёт о том, что крысы "понимают" Doom, его правила или цели. Они не осознают ни дизайн уровней, ни врагов, ни задачи. Но животные могут выполнять несколько разных действий в виртуальной среде, а система стабильно фиксирует и поощряет эти действия.

