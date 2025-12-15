Ученые предлагают свое объяснение этому явлению.

По всей территории Турции все чаще наблюдаются огромные проседания почвы, некоторые из которых достигают глубины в десятки или даже сотни метров. Самые суеверные люди уже видят в этом проявления высших сил и даже вспоминают библейские пророчества, но природа этих провалов легко объясняется наукой, пишет DailyMail.

Согласно данным Турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, только в провинции Конья зарегистрировано 648 значительных провалов, которые в основном вызваны длительной засухой и бесконтрольной добычей подземных вод. Специалисты из Технического университета Коньи только за последний год идентифицировали более 20 новых зон оседания, дополнив ими почти 1900 уже известных проблемных территорий, зафиксированных на картах до 2021 года.

До 2000-х годов такие провалы были исключительными - их регистрировали раз в несколько десятилетий. Но за последние четверть века ситуация радикально изменилась: глобальные климатические сдвиги, нехватка осадков и истощение подземных водных слоев привели к тому, что сейчас ежегодно возникают десятки масштабных обвалов, а отдельные из них превышают 30 метров в диаметре.

Падение уровня грунтовых вод запускает эффект домино: высыхают колодцы, разрушаются экосистемы, снижается продуктивность почв, а сама земля теряет прочность. Аграрии, пытаясь сохранить урожаи кукурузы и сахарной свеклы, вынуждены интенсивнее выкачивать воду, что только усиливает деградацию. В регионе уже зафиксированы случаи, когда фермеры потеряли посевы или были вынуждены оставить опасные участки.

Информация из Земной обсерватории NASA подкрепляет масштаб кризиса: в 2021 году уровень воды в турецких водохранилищах упал до минимума за 15 лет, а местные геологические службы отмечают стремительное снижение подземных вод в Конье в течение нескольких десятилетий.

Аналогичные угрозы распространяются на другие части мира. Исследователи предостерегают, что подобные явления уже фиксируются в Соединенных Штатах, азиатских странах, на Ближнем Востоке, в Средиземноморском бассейне и Австралии. В США особую тревогу вызывают Великие равнины, Центральная долина Калифорнии и юго-восточные штаты.

В частности, в Техасе, Флориде, Нью-Мексико и Аризоне специалисты предполагают увеличение количества провалов при условии усиления засухи и отсутствия жесткого надзора за использованием воды. Данные мониторинга засухи в США указывают, что отдельные зоны в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо, Юте, Колорадо и Вайоминге уже достигли критических показателей дефицита влаги.

Механизм формирования этих провалов хорошо изучен: в сухих районах города и хозяйства массово вытягивают воду из известняковых формаций, высушивая подземные каверны, которые ранее обеспечивали стабильность почвы. Когда вода исчезает, "потолки" этих полостей разрушаются - и за считанные часы возникают гигантские кратеры, поглощающие поля, дороги и сооружения.

В последние годы в США зарегистрирована серия таких событий: от 60-метрового провала в округе Аптон (Техас) вблизи старой нефтяной скважины до обвалов в южном Нью-Мексико, где 9-метровый глубокий кратер проглотил автомобили и заставил эвакуировать людей.

