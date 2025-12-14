Кинологи объясняют такую традицию одним интересным фактом.

Вы неоднократно могли замечать, что когда собаки встречаются друг с другом на улице, они обязательно нюхают друг друга в задней части тела. Оказалось, на то есть причина. Узнайте, почему собаки нюхают друг другу под хвостом и зачем они выбрали именно такое пикантное место.

Почему собаки нюхают друг другу под хвостом

Кинологи Американского кинологического центра объясняют, что обладают невероятно развитым обонянием, намного превосходящим человеческое, в то время как люди в значительной степени полагаются на зрение. Для человека зрение - доминирующее чувство, а вот для собак - нет. Они доверяют своему нюху больше, чем слуху, зрению, вкусу или осязанию. Интересно, что новорожденные щенки несколько недель не видят мир глазами, но уже готовы распознавать его с помощью запахов.

Кроме того, по словам экспертов, у собак есть вомероназальный орган, также известный как орган Якобсона, расположенный над нёбом. Это отдельная система обнаружения запахов, которая позволяет собакам распознавать феромоны - химические вещества, используемые в коммуникации. Например, феромоны матери-собаки успокаивают её щенков. Моча и фекалии полны феромонов, что дополнительно объясняет некоторые из поведенческих особенностей собак. У большинства людей тоже есть вомероназальный орган, но считается, что он не выполняет никакой функции.

Итак, если обнюхивание является частью способа получения информации о других собаках, почему собаки обнюхивают задние части тела, а не другие? Дело в ещё одной особенности собак, которая объясняет, почему они обнюхивают задние части других собак - анальные железы . Расположенные по обе стороны от анального отверстия, анальные железы представляют собой небольшие овальные мешочки, вырабатывающие жидкость, содержащую смесь соединений, используемых для коммуникации. Эти соединения имеют сильный рыбный запах, поэтому проблемы с анальными железами иногда могут приводить к тому, что ваша собака пахнет рыбой .

Собаки могут непроизвольно опорожнять свои анальные железы, также известные как анальные мешочки, если они напуганы или испытывают стресс. Но анальные мешочки также опорожняются всякий раз, когда собака испражняется. Это придает калу запах жидкости из анальных желез, что может играть роль в маркировке территории. Это также означает, что кал является формой химической коммуникации для собак.

Отсюда становится ясно, почему собаки нюхают друг другу под хвостом - анальные железы несут тонну информации для сородичей. Также некоторые исследователи считают, что собаки могут узнавать о поле, репродуктивном статусе, здоровье и многом другом, обнюхивая заднюю часть другой собаки, хотя исследований, подтверждающих эту теорию, было проведено мало.

Исключение составляет исследование, опубликованное в журнале Veterinary Research Forum, в рамках которого ученые изучали состав секрета анальных желез у самцов и самок собак. Оказалось, что они отличаются между полами, а также между собаками в целом. Таким образом специалисты выяснили, почему собаки нюхают друг друга под хвостом - легенда никакая для этого не нужна, все дело в биологии. На самом деле, действительно - с помощью такого подхода животные получают много информации друг о друге всего лишь с помощью нескольких вдохов.

