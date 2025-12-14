Если сигнал аналоговый, то это не значит, что он хуже.

Если заглянуть на заднюю панель компьютера или телевизора, то можно увидеть целый набор аудиоразъёмов: круглые цветные гнёзда, оптику, HDMI, USB. И почти у всех в какой-то момент возникает логичный вопрос: какой из этих портов даёт лучший звук.

Ответ не такой очевидный, как кажется, потому что всё упирается в разницу между аналоговым и цифровым аудио и в то, где именно звук превращается в то, что мы слышим.

Аналоговый звук

Аналог - это самый старый способ передачи аудио. Через него звук идёт не в виде данных, а как непрерывный электрический сигнал, который напрямую повторяет форму звуковой волны. Именно так работают 3,5-мм разъёмы, RCA ("тюльпаны") и входы на старых усилителях и колонках.

Если вы подключаете колонки к ПК через обычный AUX-кабель или, значит, вы уже пользуетесь аналогом. Такой сигнал прост, универсален и совместим почти со всем. В случае с винилом аналог вообще безальтернативен, там звук физически считывается иглой и дальше усиливается.

Главный плюс аналога - характер звучания. Хороший ЦАП и качественные колонки могут дать тёплый, "живой" звук, который ценят многие любители музыки. Но есть и минусы: аналоговый сигнал легко ловит помехи, на него влияет качество кабеля, длина проводов, электропитание и даже соседняя техника.

Цифровой звук

Цифровые разъёмы работают иначе, они передают не сам звук, а данные - нули и единицы. Само превращение в звук происходит уже внутри приёмного устройства, где стоит цифро-аналоговый преобразователь. К цифровым портам относятся оптика (TOSLINK), HDMI и USB.

За счёт этого подхода цифровой звук гораздо стабильнее, он не боится наводок, длинных кабелей и электромагнитных помех. Именно поэтому оптика и HDMI так популярны в телевизорах, саундбарах и ресиверах. HDMI ARC и особенно eARC умеют передавать многоканальный звук, форматы без сжатия и даже Dolby Atmos - то, с чем аналог физически не справляется.

Что в итоге лучше

Для большинства сценариев цифровой звук лучше. Он стабильнее, чище, не зависит от кабелей и поддерживает современные форматы. Для телевизора, консоли, саундбара или домашнего кинотеатра HDMI или оптика почти всегда будут правильным выбором.

Но аналог не хуже. В хорошем сетапе с нормальным ЦАПом, усилителем и колонками он может звучать даже приятнее, чем цифра, особенно для музыки. Плюс есть устройства, которые изначально заточены под аналог, и там переходить на цифру просто нет смысла.

Ранее мы рассказывали, как длина кабеля HDMI влияет на качество сигнала. Специалисты чаще всего сходятся во мнении, что "безопасный" диапазон длины кабеля составляет примерно 8-15 метров.

