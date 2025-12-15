Интересно, что эти огромные животные кажутся белыми, но на самом деле кожа у них черная.

Крупнейшим в мире медведем и крупнейшим в мире наземным хищником является белый медведь. Впрочем, он находится под угрозой из-за изменения климата, пишет discoverwildlife.

Белые медведи обитают в Арктике. Они охотятся преимущественно на бородатых и кольчатых тюленей, но иногда пытаются поймать моржей. Также они питаются тушами мертвых животных, таких как киты.

Издание пишет, что известны случаи гибридов между белыми медведями и медведями гризли (подвидом бурого медведя), которых называют "медведями-пиццы".

Какого цвета белые медведи

Хотя белые медведи считаются белыми, на самом деле кожа у них черная. Их мех полупрозрачный, с полой сердцевиной, но он кажется белым, поскольку отражает видимый свет, и это позволяет животным маскироваться среди снега и льда.

Где живут белые медведи

Белые медведи обитают преимущественно в околополярных регионах Канады, Норвегии, Гренландии и России. Однако их видели и южнее, например в заливе Джеймс в Канаде.

Ученые обнаружили, что существует 19 субпопуляций белого медведя, которые встречаются в разных частях Арктики.

Могли бы белые медведи выжить в Антарктиде

Довольно часто люди представляют белых медведей рядом с пингвинами в какой-то неустановленной ледяной пустыне. А учитывая рекордно низкий уровень морского ледникового покрова в Северном Ледовитом океане, некоторые остряки могут предложить переселить белых медведей в Антарктиду, чтобы гарантировать их выживание.

Условия там кажутся благоприятными: хотя любимой добычей белых медведей являются тюлени, они также устраивают засады на карибу (северных оленей), нападают на гнездящихся птиц, собирают мидии и крабы и даже ныряют на дно океана, чтобы добыть ламинарию.

Поведение белого медведя достаточно пластично, чтобы адаптироваться к несколько измененным обстоятельствам. Времена года и среда Антарктиды похожи на северные высокие широты. Морской лед окружает континент, а колонии нелетающих пингвинов обеспечили бы богатую калориями и легкую добычу.

Однако последствия такого переселения для антарктической фауны были бы катастрофическими. Ее существа эволюционировали без наземных врагов, а ластоногие так и не научились бояться.

Какие размеры имеют белые медведи

Белый медведь - самый большой наземный хищник. Он невероятно огромный - достигает до 3 метров в длину. Взрослые самцы могут весить от 390 до более 590 кг, а самки - от 152 до 295 кг.

Как далеко могут заплыть белые медведи

Белые медведи способны плавать на большие расстояния и находиться в течение многих часов между морским льдом, используя передние лапы (которые слегка перепончатые) как весла. При этом задние лапы держат ровно, чтобы они действовали как руль. Эти животные могут развивать скорость до 9,5 км/ч в воде.

Что едят белые медведи

Кольчатые и бородатые тюлени являются основным источником питания белого медведя, но известно, что он питаются и тушами китов. В районах, где есть человеческие поселения, они иногда питаются отходами.

За один раз хищник может съесть 45 кг жира, но в месяцы, когда добычи мало, он может замедлить свой метаболизм, пока не появится больше еды.

Как белые медведи находят себе пищу

Используя свое удивительное обоняние, эти искусные охотники могут обнаруживать добычу почти за километр и почти за метр под утрамбованным снегом. Они часто ждут возле дыхательных отверстий тюленей в морском льду или на краю морского льда, пока тюлени выйдут на поверхность, чтобы подышать воздухом, и тогда атакуют.

Белые медведи недостаточно быстры, чтобы ловить тюленей в открытой воде. Между тем только 2% охот на белых медведей являются успешными.

Опасны ли белые медведи для человека

Белые медведи видят в людях, немного похожих на вертикального тюленя, добычу. У этих животных невероятно острые зубы и большая сила укуса, поэтому быстро расправятся с человеком.

К счастью, нападения белых медведей на человека случаются редко из-за удаленности и негостеприимности среды обитания белого медведя. Между 1870 и 2014 годами было зафиксировано только 73 нападения белых медведей, из которых 20 были смертельными. Но поскольку северные океаны теплеют, а возможности охотиться на тюленей на паковом льду уменьшаются, то голодные медведи все чаще будут направляться к человеческому жилью, пишет издание.

Почему белые медведи не скользят на льду

Чтобы легко ходить по ледяной местности, белые медведи имеют когти, которые не втягиваются, и подушечки лап, которые действуют как присоски благодаря наличию маленьких бугорков. Их огромные лапы могут достигать 30 см в диаметре, что помогает им ходить по тонкому льду.

Сколько живут белые медведи

В дикой природе средняя продолжительность жизни белых медведей составляет от 25 до 30 лет.

Как согреваются белые медведи

Полярные медведи греются от своего меха во время суровых зим. Грязный, мокрый и спутанный мех хуже согревает, поэтому животные моют его в снегу.

Сколько детенышей у белых медведей

Самки белых медведиц обычно рожают зимой близнецов, каждый из которых весит около полукилограмма и имеет длину 30 см. Один детеныш или тройня - редкость. Пара детенышей остается с матерью в течение первых двух лет жизни, прежде чем уйти на поиски собственной территории.

Грозит ли белым медведям исчезновение

Белые медведи занесены в Красную книгу как уязвимый вид (последняя оценка проводилась в 2015 году). Потеря арктического морского льда из-за изменения климата является самой серьезной угрозой для этих животных.

Они сталкиваются с угрозой разрушения среды обитания из-за работ по разведке нефти и газа, что также создает риск разлива нефти. Как хищники они подвергаются воздействию токсичных химических веществ, содержащихся в их добыче.

Какое научное название белого медведя

Научное название белого медведя - Ursus maritimus, что переводится как "морской медведь".

Белые медведи проводят свою жизнь на морском льду, охотясь в океане и на льду ради еды. Поэтому их классифицируют как морских млекопитающих.

Ранее УНИАН рассказывал, какое животное в океане самое умное. Отмечалось, что в основном эксперты в этом контексте называют дельфинов и осьминогов. Дельфины очень умные и социальные животные благодаря большому мозгу, а у осьминогов интеллект другой. У них один центральный мозг, а две трети нейронов размещены в руках. Это означает, что каждая рука имеет собственный своеобразный "мини-мозг" и может действовать независимо.

