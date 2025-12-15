По мнению Мелони, национальная стратегия США подчеркивает намерение Вашингтона заставить Европу укрепить свою оборону.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала новую стратегию национальной безопасности президента США Дональда Трампа сигналом тревоги для Европы, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Мелони преуменьшила значение напряженности внутри своего правительства и подтвердила поддержку Украины со стороны Италии.

"Мы хотим, чтобы Италия была лояльной к своим партнерам, но не подчинялась никому. Именно поэтому мы с первого дня поддерживаем Украину. И именно поэтому мы будем продолжать это делать - ради справедливости, но прежде всего для защиты наших национальных интересов и безопасности", - заявила Мелони в речи на партийном мероприятии в Риме в воскресенье.

Мелони заявила, что стратегия Трампа, которая смутила европейских лидеров, подчеркивает намерение Вашингтона отступить от континента и заставить Европу укрепить свою оборону.

Издание напомнило, что на прошлой неделе глава Белого дома обвинил политику Европейского Союза в том, что она склоняет Европу к "цивилизационному уничтожению".

Трамп заявил, что она даже угрожает породить "сопротивление" на континенте, а также поставил под сомнение, останутся ли европейские страны желанными союзниками НАТО в будущем.

"Возникла тревога, поскольку Дональд Трамп четче, чем его предшественники, заявил, что США намерены отойти от старого континента, и что европейцы должны организоваться, чтобы защищать себя самостоятельно. Все, что я могу сказать, это: "Доброе утро, Европа. Доброе утро"", - отметила премьер-министр Италии.

Мелони добавила, что Европа не должна мириться с тем, что ее изображают беспомощной.

"Европа - это живая цивилизация, которая не просит разрешения на существование даже у тех институтов, которые ею управляют. Свобода имеет свою цену", - сказала она.

Кроме этого, как отмечает издание, Мелони, которая до 2027 года должна будет принять участие во всеобщих выборах, подчеркнула, что ее коалиция остается единой, несмотря на споры относительно того, должна ли Италия продолжать оказывать помощь Украине.

Политика Трампа - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что журналисты Defense One предположили, что администрация Трампа хочет создать альтернативу Большой семерке, в которую войдут Россия и Китай. Добавляется, что новую стратегию США аналитики в целом оценили как антиевропейскую и дружественную к России и в меньшей степени к Китаю. Однако в комментарии Defense One пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отрицает существование любой другой версии Стратегии национальной безопасности, кроме той, что была опубликована официально.

Также мы писали, что администрация США создает коалицию с целью противостоять доминированию Китая в области добычи критически важных минералов, его росту в сфере искусственного интеллекта и других технологий. Издание Politico сообщает, что в новую коалицию могут войти Сингапур, Австралия, Япония, Южная Корея и Израиль. Добавляется, что администрация активно стремится привлечь в группу другие страны.

