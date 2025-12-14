Шамиль Крутков рассказал, какие функции должен выполнять командир и почему он "не должен бегать по посадкам".

Хотя приезд командиров непосредственно на позиции вдохновляет бойцов, это несет дополнительные риски для маскировки. Об этом рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков в интервью "Новинарне".

Также он прокомментировал ситуацию на фронте. Отметил, что ситуация сложная, но "бригада бывала в гораздо худших ситуациях, чем сейчас".

"Возможно, будет еще сложнее. Мы не готовимся к тому, что будет легче. Воюем, наносим потери противнику", - сказал он.

Он отметил, что план движения понятен, и ВСУ имеют "большой потенциал, чтобы останавливать противника и выстраивать четкую линию обороны, которая поможет держать рубежи".

В то же время, по его мнению, потери украинских городов происходят по трем причинам:

"Дыры в эшелонах пехоты, это раз. Отсутствие достаточного развития беспилотных систем - два. И слабость системы управления - три".

Присутствие командиров на позициях

Также он рассказал о своих ранениях, которые получил в 58-й бригаде и 5-й штурмовой. Впервые попал под артиллерийский обстрел неподалеку от Попасной, а в следующий раз - в Ивановском под Бахмутом.

"Тогда оно воспринималось как героизм, ведь я был со своими людьми. Сейчас - по-другому. Командир батальона не должен бегать, как сумасшедший, по посадкам, чтобы люди говорили: "Наш герой! сам с нами ходит! круто!", - считает он.

Он считает, что приезд командира вдохновляет бойцов. Рассказал о своем опыте общения с пехотинцами на позициях в то время, когда сам служил командиром батальона и заместителем командира бригады.

"Но для меня больший герой - тот командир батальона, который качественно организовал ведение оборонительного боя, чтобы до его пехотинцев не добрался враг, чем тот, который идет на позиции просто поддержать боевой дух. Хотя пойму пехотинца, который больше будет уважать второго, а не первого", - сказал Крутков.

Он пояснил, что требует от командиров батальона сделать так, чтобы пехотинец выжил на позиции, получил ротацию, и чтобы противник был уничтожен до того, как дойдет до украинских позиций. Также командиры должны управлять средствами огневого поражения и вместе со штабом наносить поражение по противнику.

"В 2022-2023 годах все командиры батальонов, их заместители бегали по позициям. Я не какой-то супергерой. Тогда это в принципе было нормальным. А теперь, если командир батальона придет на позицию, он может ее "сжечь", ту позицию снесут, там умрет и комбат, и еще четыре пехотинца. В таком случае что-то героическое комбат сделает или нет? Нет, конечно", - добавил он.

Также Крутков добавил, что это сильно зависит от динамики и направления войны: "В 2024 году на Лимане я на БМП заезжал за полтора километра до переднего края, спокойно высаживался, прыгал в болото и шел пешком. На Клещеевке сделать так же было бы самоубийством".

По его словам, командиры батальонов в его подчинении в начале войны были ротными или взводными. "Выжить ротным в 2022 году - это, знаете, чудо Господне, если честно. Есть комбаты, которые были ранены неоднократно в бою. Кто-то даже в стрелковом", - сказал он.

Он рассказал об опыте на передовой, пребывание в окопе под огнем артиллерии и участие в стрелковых боях. Отметил, что не приходилось самому "сидеть на позиции 80 суток, как сейчас сидит пехота". А также не приходилось воевать на передовой с большим количеством БпЛА противника.

