Эксперты считают, что Украина должна подстраховаться на обещания Трампа, но им нужно больше, чем просто слово.

Намерение Украины отказаться от вступления в НАТО, вероятно, не окажет существенного влияния на ход мирных переговоров.

Такое предположение высказали изданию Reuters два американских эксперта по безопасности.

Напомним, в ходе переговоров с американскими посланниками о потенциальном "мирном соглашении" между Украиной и РФ президент Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Украины вступить в НАТО. Он сказал, что гарантии безопасности со стороны США и Европы вместо вступления в НАТО являются компромиссом со стороны Украины.

"Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным", - сказал Джастин Логан, директор по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Като.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО уже давно не представляется реалистичным.

А Эндрю Михта, профессор стратегических исследований Университета Флориды назвал вступление Украины в НАТО "несущественным вопросом" в настоящее время.

По словам Логана, есть и другие способы, с помощью которых страны могут попытаться обеспечить безопасность Украины. Эксперт высказал мнение, что президент США Дональд Трамп в ответ на украинский отказ от НАТО может взять на себя те же обязательства, которые США уже сделали для поддержки Украины, такие как поставка оружия и введение санкций против РФ.

При этом Бретт Бруен, глава консалтинговой компании Global Situation Room, назвал такую уступку Украины "значительной и существенной".

"Это способ для Зеленского противопоставить готовность Украины к значительным уступкам ради мира в то время, когда Кремль не проявляет никакой существенной уступчивости", - объяснил Бруен.

"Вопрос в том, что получил Зеленский взамен за отказ от довольно твердого обещания украинскому народу?", - отметил он.

Брюен предположил, что Трамп, возможно, обещал защищать украинское небо или реагировать на вторжения авиации. По его словам, США также могут увеличить поставки военной помощи, если РФ возобновит крупномасштабное военное наступление.

"Украина должна подстраховаться на обещания Трампа, но им нужно больше, чем просто слово. Им нужны действия, какой-то элемент, который гарантирует, что Трамп не сможет легко уклониться от этих ситуаций", - заявил он.

Гарантии безопасности для Украины

Украина хотела получить гарантии безопасности в виде вступления в НАТО, чтобы избежать повторного нападения РФ, но США и некоторые страны Европы этот вариант не поддержали.

Вчера экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина почти наверняка в ближайшем будущем не станет членом НАТО, поэтому нужно рассмотреть альтернативные варианты, гарантирующие безопасность.

