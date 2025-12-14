Общий вес двойной боевой части составляет 100 кг.

Российские оккупанты начали применять "Шахеды" с двойной боевой частью. Их общий вес составляет 100 килограммов.

Снимки одного из таких дронов показали OSINT-аналитики Telegram-канала "Міни та кава з канапками!". Вероятнее всего, этот беспилотник был сбит украинскими военными.

"Россияне установили на "Герань-2" две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52", - говорится в сообщении.

Видео дня

Аналитики отметили, что фугасное действие боевых частей с индексом БСТ-52 обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, а зажигательное - зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке.

В Telegram-канале напомнили, что БСТ-52 имеет диаметр 300 мм и длину 394 мм. Основным зарядом является пластизольное бризантные взрывчатое вещество, в состав которого входят октоген, перхлорат бария, порошок алюминия и этиленгликольдинитрат.

Россия применяет модернизированные "Шахеды" - что известно

Ранее эксперт по вопросам авиации Константин Криволап рассказал, что появились российские "Шахеды", которые реагируют на луч проектора, когда мобильные огневые группы пытаются его сбить в воздухе. Он заявил, что сперва были предположения, что на такие дроны враг установил специальные датчики, которые реагируют на движущийся объект. Теперь уже понятно, что речь идет об управляемых беспилотниках, которые оборудованы камерами.

Эксперт отметил, что обычный "Шахед" летает по точкам, от координат до координат. Новые дроны уже летают с помощью связи или сети.

Вас также могут заинтересовать новости: